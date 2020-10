Apple iPhone 12 Pro / Max contre iPhone 11 Pro / Max

En fait, seul le iPhone 12 porte sur la diagonale d’écran du iPhone 11 (mais remplace l’écran LCD par la technologie d’affichage OLED), tout le reste est plus petit ou plus grand que ce qu’Apple a fait jusqu’à présent.

Ajoutez une actualisation de la conception avec des côtés plats, la connectivité 5G et le nouveau nœud de processeur A14, ainsi que des améliorations majeures de l’appareil photo, et la question « Dois-je passer à l’iPhone 12 » sera dans l’esprit de nombreux propriétaires d’iPhone 11. Voici les principales différences entre iPhone 12 Pro et Max et iPhone 11 Pro / Max pour vous aider à prendre une décision.

Couleurs iPhone 12 Pro / Max vs iPhone 11 Pro / Max

Bleu Pacifique vs Vert Minuit

Graphite vs gris sidéral

argent

Or

Tout comme quand il a sorti le Regardez 6 en bleu pour la première fois, Apple a ajouté une nouvelle option de couleur pour la série iPhone 12 Pro, à savoir Pacific Blue. Malheureusement, il remplacera Midnight Green qui s’est avéré être un succès parmi les acheteurs d’iPhone 11 Pro, mais à chacun le sien.

Écran iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max

6,7 pouces vs 6,5 pouces

Bouclier en céramique vs verre Gorilla

2778 x 1284 contre 2688 x 1242 pixels

Hé, le iPhone 5 appelé à partir de 2012, il veut récupérer ses côtés plats! En surface, les iPhone 11 Pro Max et 12 Pro Max diffèrent plus que le saut générationnel précédent, avec les côtés plats de la série 12 et les encoches d’antenne 5G supplémentaires.

Ils affichent également des différences de diagonales, car Apple fait passer les choses d’un cran à 6,7 pouces contre 6,5 pouces sur le 11 Pro Max. Cela augmentera-t-il également la taille globale de l’iPhone 12 Pro Max en comparaison? Heureusement, pas tant que ça, car l’iPhone 11 Pro Max est déjà un gros appareil.

Écran iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro

6,1 pouces vs 5,8 pouces

Bouclier en céramique plus résistant que le verre Gorilla

2436 x 1125 contre 2532 x 1170 pixels

458 PPI contre 460 PPI

L’iPhone 11 Pro de 5,8 « à l’iPhone 12 Pro de 6,1 » ne sera même pas le plus grand saut en termes de tailles d’affichage cette année, car nous avons également l’iPhone 12 de 5,4 « qui arbore un écran d’un demi-pouce plus court que l’iPhone 12 de 6,1 » Max. Pourtant, le modèle plus petit de l’iPhone 12 Pro obtient une augmentation significative de la taille d’affichage et s’apparente désormais davantage à une version Pro.

En dehors de cela, les deux écrans sont presque identiques (lire: excellent) en ce qui concerne la luminosité, le contraste, la visibilité extérieure et la présentation des couleurs, comme vous pouvez le voir sur nos mesures de référence d’écran ci-dessous. Le plus grand écran du 12 Pro ne semble pas non plus réduire la durée de vie de la batterie, c’est donc le choix facile ici.

Il offre également le nouveau verre de protection Ceramic Shield d’Apple qui s’est avéré plus résistant que celui de l’iPhone 11 Pro lorsque les deux téléphones a frappé le trottoir dans les tests de chute.

Spécifications iPhone 12 Pro / Max vs iPhone 11 Pro / Max

Jeu de puces Apple A14 5nm vs Apple A13 7nm

Stockage de base de 128 Go vs 64 Go

Connectivité 5G vs 4G LTE

6 Go contre 4 Go de RAM

Des batteries plus petites sur le 12 Pro / Max

6 vs 4 mètres de profondeur d’étanchéité

Les quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 2020 d’Apple sont alimentés par le chipset A14 Bionic annoncé avec l’iPad Air 4. C’est la première puce de 5 nm trouvée à l’intérieur d’un smartphone. Avec 15 milliards de transistors à l’intérieur (contre 8,5 milliards dans l’A13 Bionic), l’A14 Bionic offre non pas tellement une belle augmentation des performances mais une consommation d’énergie améliorée.

Une mise à niveau de 6 Go de RAM est déployée sur les modèles Pro, avec 4 Go sur les autres variantes. Tous les modèles américains fonctionnent à la fois avec les signaux mmWave 5G bande haute et les signaux basse à moyenne bande Sub-6GHz 5G, ce qui explique le petit truc elliptique sur le côté, c’est l’antenne mmWave.

Caméra iPhone 12 Pro / Max vs iPhone 11 Pro / Max

Zoom optique téléobjectif 2,5x vs 2x

OIS double ou simple

Objectifs 7P vs 6P

Ouverture de l’objectif grand angle F / 1,6 vs F / 1,8

Capteur et pixels plus grands pour de meilleures prises de vue en basse lumière (12 Pro Max)

Caméra LiDAR pour applications AR / VR

Vidéo Dolby Vision, Smart HDR 3, Deep Fusion 2, Portraits en mode nuit

Alors que la vitesse du processeur et les mises à niveau de la mémoire sont attendues pour chaque nouvelle génération d’iPhone, et que la connectivité 5G est attendue depuis longtemps pour les combinés d’Apple, la plus grande surprise est peut-être les améliorations du kit de caméra des 12 Pros par rapport aux générations iPhone 11 Pro et Pro Max.

Les objectifs de la caméra du 12 Pro / Max se composent désormais de sept éléments (objectifs 7P) contre le 6P sur les modèles 11 Pro. Le Pro Max possède également un capteur de longueur et de largeur 5 mm plus grand, et nous verrions des améliorations dans la photographie en basse lumière sur les iPhones 2020 avec une mise au point automatique 2 à 3 fois plus rapide.

La stabilisation d’image est également améliorée car l’iPhone 12 Pro / Max dispose d’un double OIS et le Max dispose également d’une stabilisation d’image par décalage du capteur pour la caméra large. Cela ajuste le capteur pour supprimer les «secousses» au lieu de l’objectif. Les modèles Pro ajoutent également un téléobjectif stabilisé, offrant un zoom optique 2,5x, ainsi que le capteur de profondeur LiDAR introduit sur les derniers modèles d’iPad Pro. Le capteur LiDAR utilise la technologie de temps de vol pour améliorer les capacités AR et pourrait être utilisé pour des portraits améliorés sur les appareils iPhone 12 Pro.

Apple aurait testé un appareil photo 64MP pour la série à venir, mais les ingénieurs n’étaient pas satisfaits du résultat.Il s’agit donc également de vos capteurs 12MP cette année, juste un plus grand sur le Pro Max et des objectifs 7P tout autour. Découvrez les exemples de caméras iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro, un développement plutôt positif, n’est-ce pas?

Détails plus nets et plus de contraste

Smart HDR 3 rend les images plus lumineuses mais sans surexposition des hautes lumières, en particulier la nuit

Des couleurs plus chaudes et plus saturées Voir aussi LCD rotatif 70d + donateur 80D

Durée de vie de la batterie de l’iPhone 12 Pro Max et de l’iPhone 11 Pro Max

Batterie 3687mAh vs 3969mAh

20 heures de lecture vidéo

12 heures de vidéo en streaming

80 heures de lecture audio

Apple emballe l’iPhone 12 Pro Max avec une batterie de 3687 mAh, ce qui réduit la capacité de la batterie de 3969 mAh à l’intérieur de l’iPhone 11 Pro Max. La carte mère sur les modèles iPhone 12 Pro est divisée en deux parties et un câble ruban les relie pour aider à accueillir la plus grande batterie utilisée dans chaque unité «Pro».

Nous n’avons qu’une petite bosse dans la taille de l’écran de l’iPhone 11 Pro Max à l’iPhone 12 Pro Max, de sorte que la batterie plus petite est compensée par le processeur A14 5 nm plus frugal, donc Apple cite la même durée de vie de la batterie 12 Pro Max par rapport à la déjà excellente l’endurance de la batterie sur l’iPhone 11 Pro Max.

Durée de vie de la batterie de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 11 Pro

2815mAh contre 3046mAh

17 contre 18 heures de lecture vidéo

Deux des quatre nouveaux modèles d’iPhone de l’automne 2020 sont livrés sans chargeur dans la boîte, les modèles iPhone 12 et 12 Max moins chers, car ils auraient probablement été livrés avec les chargeurs pathétiques 5W d’Apple que personne ne veut de toute façon.

D’autre part, Apple propose un tout nouveau chargeur 20W que vous pourrez acheter séparément si vous souhaitez une charge rapide, ou continuer à utiliser vos bonnes vieilles briques de 5W ou 18W qui se cachent quelque part dans votre tiroir.

D’autre part, la connectivité de l’iPhone 12 Pro 5G atteint ces chiffres d’endurance de la durée de vie de la batterie par ailleurs respectables d’au moins 20% à la baisse, vous voudrez peut-être l’utiliser avec parcimonie en vous demandant quel était le raisonnement derrière la réduction de capacité de 10% dans le processus.

Prix ​​iPhone 12 Pro / Max vs iPhone 11 Pro / Max

à partir de 999 $ pour l’iPhone 11/12 Pro de base

à partir de 1099 $ pour l’iPhone 11/12 Pro Max de base

Les analystes ne s’attendaient pas à ce qu’Apple modifie le prix de départ de 999 $ / 1099 $ de la série iPhone 11 Pro lors de la sortie des modèles 12 Pro, malgré le 100 $ de plus que le prix de base de l’iPad Air 4 avec le nouveau design, et ils avaient raison.

Malgré les tailles d’écran plus grandes et la connectivité 5G supplémentaire apportée, Apple n’a pas utilisé d’excuse pour se gonfler le prix de la série iPhone 12 Pro avec au moins 50 $ au nord de leurs modèles iPhone 11 Pro correspondants, comme beaucoup s’y attendaient.

Pourtant, il a porté le stockage de base à 128 Go par rapport aux abominables 64 Go, pourriez-vous mettre à niveau à cause de cela, la 5G, le jeu de caméras légèrement meilleur et les cotes de durabilité plus élevées?