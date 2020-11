Apple iPhone 12 mini contre iPhone SE (2020)

le L’événement iPhone 12 est déjà dans le passé (13 octobre) et cette année Apple a dévoilé quatre nouveaux téléphones. C’est vrai, il y en a un mini parmi eux, et les fans de téléphones compacts devraient se prélasser dans la joie. Que dire de la iPhone SE (2020) vous demandez-vous? Eh bien, il semble que les téléphones compacts reviennent sous une forme ou une autre, ce qui signifie plus de liberté de choix. Bon, non?

Maintenant, disons que vous aimez vraiment posséder un téléphone compact d’Apple mais que vous ne savez pas lequel. Au lieu de prendre des décisions irréfléchies ou de rester fermement enfermé dans une impasse technologique, vous devriez prendre une profonde respiration et consulter notre comparaison détaillée entre les deux téléphones compacts – l’iPhone SE (2020) et le iPhone 12 mini. AUSSI lire:

Principales différences entre l’iPhone 12 mini et l’iPhone SE (2020):

Écran OLED de 5,4 po à 2340 x 1080 pixels par rapport à un écran LCD de 4,7 po à 1334 x 750 pixels

Jeu de puces Apple A14 5nm vs Apple A13 7nm

4 Go de RAM contre 3 Go de RAM

Modem 5G vs 4G LTE

Système à double caméra 12MP principal + 12MP ultrawide vs caméra simple 12MP

Batterie 2227mAh vs 1821mAh

131,5 x 64,2 x 7,4 mm contre 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

699 $ contre 399 $





Écran Apple iPhone 12 mini vs iPhone SE (2020)

Écran OLED de 5,4 po à 2340 x 1080 pixels par rapport à un écran LCD de 4,7 po à 1334 x 750 pixels

Il y a une différence frappante entre les deux compacts. L’affichage. L’iPhone SE (2020) repose sur un écran LCD de 4,7 pouces et bien qu’il s’agisse d’un panneau lumineux et globalement très agréable, ce n’est pas un OLED, et le PPI n’est que de 326, assez bas par rapport aux normes modernes. L’iPhone 12 mini par contre saute sur le train OLED avec un panneau plus grand de 5,4 « avec un nombre de pixels accru qui porte la densité de pixels à environ 476 PPI. C’est un résultat beaucoup plus respectable.

L’iPhone SE (2020) a été critiqué pour son design obsolète, arborant deux énormes lunettes au-dessus et au-dessous de l’écran. C’est une autre grande différence entre les deux appareils. L’iPhone 12 mini utilise le design à encoche que Apple a lancé avec l’iPhone X, et bien qu’il soit plus petit que celui de ses grands frères, il est toujours là. Cela signifie que si vous voulez le design moderne de l’iPhone, vous serez mieux avec l’iPhone mini.

En regardant les mesures de l’écran, nous pouvons voir que les deux écrans sont assez bons et que les différences réelles proviennent de la technologie utilisée – OLED vs LCD. L’iPhone SE (2020) peut devenir un peu plus lumineux, mais le panneau OLED du mini peut désactiver les pixels noirs et s’assombrir. La précision des couleurs de l’iPhone SE (2020) est un peu meilleure, mais la température de couleur globale est plus chaude et plus naturelle sur l’iPhone 12 mini.

De même, le nouvel iPhone 12 mini est encore plus compact que l’iPhone SE (2020), malgré une taille d’écran plus grande.

Performances de l’Apple iPhone 12 mini vs iPhone SE (2020) Jeu de puces Apple A14 5nm vs Apple A13 7nm

Modem 5G vs 4G LTE

Modem 5G vs 4G LTE

4 Go de RAM contre 3 Go de RAM Le chipset A13 Bionic à l'intérieur de l'iPhone SE (2020) est une bête, surtout compte tenu de la résolution d'affichage du téléphone. Tout vole et vous penseriez que personne n'a besoin de plus de puissance dans un téléphone compact. Eh bien, Apple n'est pas d'accord avec vous sur celui-ci. L'iPhone 12 mini utilise le chipset A14 Bionic à la pointe de la technologie, tout comme ses grands frères. Apple a annoncé le 5 nm A14 avec l'iPad Air 4 le 15 septembre et a indiqué qu'il était meilleur à tous égards que le 7 nm A13 Bionic de l'iPhone 11. Certains chiffres proviennent du TSMC – la société qui fabrique les nouvelles puces. Selon les données de fabrication, cette technologie 5 nm est 15% plus rapide et 30% plus économe en énergie que les puces 7 nm précédentes (Snapdragon 865+). Selon Apple, l'A14 Bionic offre une augmentation de 30% des performances du processeur, tout en utilisant une nouvelle architecture graphique à quatre cœurs pour une augmentation graphique 30% plus rapide, par rapport à l'A12 Bionic utilisé dans l'iPad Air 3. Contre l'A13, le Les benchmarks suggèrent que l'A14 offre une amélioration de 19% des performances du processeur et de 27% pour les graphiques. Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir comment les deux téléphones ont répondu à nos critères de performance.

L’iPhone SE (2020) n’est pas exactement lent (il est incroyablement rapide) mais si vous voulez le plus rapide de tous, l’iPhone 12 mini est la voie à suivre. Le mini a également un peu plus de RAM que SE (2020), ce qui est une autre chose à considérer. Une autre grande différence est le support 5G. Vous savez, cette vitesse de réseau folle dont tout le monde parle. Le modem 5G à l’intérieur de l’iPhone 12 mini prend en charge à la fois le réseau mmWave de Verizon et les bandes basses à moyennes des autres opérateurs prêts pour la 5G. C’est un énorme avantage et rend l’iPhone 12 mini à l’épreuve du temps. L’iPhone SE (2020), en revanche, ne dispose que d’un modem 4G LTE, ce qui signifie des vitesses de réseau plus lentes. Appareils photo Apple iPhone 12 mini vs iPhone SE (2020) Système à double caméra 12MP principal + 12MP ultrawide vs caméra simple 12MP

Objectifs 7P vs 5P

Capteur / pixels plus grands pour de meilleures prises de vue en basse lumière

Ouverture de l’objectif ultra grand angle F / 1,6 vs F / 2,4 L’iPhone SE (2020) a un appareil photo principal 12MP à l’arrière et il dispose d’une stabilisation optique de l’image, tandis que du côté logiciel, il prend en charge l’option Smart HDR pour des couleurs riches dans les photos. C’est une approche à l’ancienne lorsque les smartphones essaient de gifler autant de caméras que possible dans le dos. Apple l’appelle «le meilleur système à caméra unique jamais conçu sur un iPhone» et il produit des images décentes. L’iPhone 12 mini dispose d’un système à double caméra à l’arrière, ce qui constitue une mise à niveau substantielle.

De plus, Apple a décidé de passer aux objectifs 7 couches (7P) dans la série iPhone 12 et l’iPhone 12 mini en a maintenant un. Il arbore deux tireurs de 12 mégapixels à l’arrière: un appareil photo principal grand angle de 12 MP et un vivaneau ultra grand angle de 12 MP. Quelle que soit la qualité de la caméra unique de l’iPhone SE (2020), il est prudent d’attendre de meilleures performances et une meilleure flexibilité de la part du système à double caméra de l’iPhone 12 mini. La caméra téléobjectif et le capteur LiDAR sont réservés aux modèles iPhone 12 Pro et Pro Max, donc pas de zoom ni de laser ici, malheureusement. Vous pouvez vérifier le comparaison de la caméra entre l’iPhone 12 mini et ses grands frères ici.

Autonomie de la batterie du Apple iPhone 12 mini vs iPhone SE (2020) Batterie de 2227 mAh contre 1821 mAh Les comparaisons d'appareils photo sont dans une certaine mesure subjectives, nous vous laisserons donc parcourir les échantillons et décider vous-même des photos que vous préférez. L'iPhone SE (2020) a reçu de vives critiques pour sa capacité de batterie modeste. Il dispose d'une batterie de 1821 mAh et lorsque vous prenez en compte la nouvelle bête A13 d'un chipset, des problèmes de durée de vie de la batterie commencent à apparaître. Notre Le test de la batterie de l'iPhone SE (2020) a confirmé ces inquiétudes avec une autonomie allant de tout simplement acceptable à tout simplement mauvaise. L'iPhone 12 mini, quant à lui, arbore une batterie de 2227 mAh, ce qui représente une augmentation significative par rapport au SE (2020). Apple a gardé secret la taille réelle de la batterie, mais un document de l'agence de certification brésilienne ANATEL a fait la lumière sur le mystère. De plus, l'écran OLED de l'iPhone 12 mini est plus efficace que l'écran LCD du SE (2020). La nouvelle efficacité énergétique du chipset A14 devrait également contribuer à une meilleure autonomie des résultats de l'iPhone 12 mini.