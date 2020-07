Apple iPhone 12 et iPhone 12 Pro: tout ce que nous savons (Mise à jour: 14 juillet)

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Mise à jour, 14 juillet 2020 (13 h 00 HE): Nous avons mis à jour les rumeurs d’Apple iPhone 12 et iPhone 12 Pro ci-dessous avec de nouvelles informations relatives aux tailles des nouveaux modèles.

Article original: Plus tôt cette année, nous avons eu droit à un nouveau smartphone d’Apple appelé l’iPhone SE (édition 2020). Le téléphone d’entrée de gamme offrait beaucoup d’agrafes iPhone pour seulement 399 $. Mais qu’en est-il réel iPhones? Eh bien, nous nous attendons toujours à voir la série Apple iPhone 12 cette année.

En relation: iPhone SE (2020) vs iPhone 8: Bataille des téléphones économiques

Bien que la pandémie de COVID-19 en cours puisse entraîner des retards ou d’autres problèmes pour le prochain lot d’iPhones, nous avons suffisamment d’informations sur les nouveaux appareils pour dire avec confiance que nous verrons toujours l’iPhone 12 d’Apple cette année. Évidemment, l’événement de lancement habituel d’Apple pourrait être très différent, mais il serait incroyablement surprenant que la série de téléphones ne débarque pas cette année.

Ci-dessous, vous trouverez un résumé de toutes les rumeurs crédibles que nous connaissons jusqu’à présent sur la série Apple iPhone 12. Gardez à l’esprit que les OEM Android ont tendance à suivre ce que fait Apple, donc les nouvelles que vous lisez dans cet article peuvent vous affecter même si vous n’achetez pas d’iPhone.

En parlant de cela, pourquoi ne pas cliquer sur l’une des réponses au sondage ci-dessous avant de consulter le reste de cet article?

Chargement du sondage

Crédit: Andrew Grush / Autorité Android

Le schéma de dénomination d’Apple pour ses smartphones était très simple. Cependant, avec le lancement de l’iPhone X en 2017, les choses sont devenues assez confuses. Bien que nous ne sachions pas avec certitude, nous sommes assez sûrs que la série Apple iPhone 12 est ce qui se passe cette année, et nous pouvons supposer cela en fonction de l’historique des noms d’iPhone.

Découvrez ce que nous voulons dire ci-dessous. le en gras les noms indiquent les appareils dans lesquels Apple a largement remanié le design par rapport à l’année précédente:

2007 – iPhone

2008 – iPhone 3G

2009 – iPhone 3GS

2010 – iPhone 4

2011 – iPhone 4S

2012 – iPhone 5

2013 – iPhone 5S et iPhone 5C

2014 – iPhone 6 et iPhone 6 Plus

2015 – iPhone 6S et iPhone 6S Plus

2016 – iPhone 7 et iPhone 7 Plus

2017 – iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X

2018 – iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max

2019 – iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

Jusqu’à présent, toutes les rumeurs indiquent que les iPhones de cette année présentent une refonte significative par rapport à l’année dernière (voir quelques sections ci-dessous pour en savoir plus). Étant donné que l’histoire d’Apple suggère que les nouveaux designs ont tendance à obtenir de nouveaux numéros, nous sommes enclins à croire que nous pouvons nous attendre à ce que la série Apple iPhone 12 soit lancée cet automne. Il est peu probable qu’il y ait une série iPhone 11S.

En relation: Guide d’achat Apple iPhone: quel iPhone vous convient le mieux?

En parlant de l’automne, quand verrons-nous réellement le lancement de ces appareils? Presque toutes les versions majeures de l’iPhone ont eu lieu en septembre, il est donc raisonnable de supposer que nous verrons la série Apple iPhone 12 en septembre 2020. Encore une fois, la pandémie de COVID-19 pourrait jeter une clé dans ces plans, mais nous serions confiants de mettre argent sur Apple respectant ce délai.

Cependant, ce n’est pas parce qu’Apple lancera probablement les iPhones en septembre que cela sera disponible. De nombreuses rumeurs suggèrent que la pandémie pourrait retarder la production d’un ou plusieurs téléphones en ligne. Cela signifie qu’il est très possible qu’Apple lance les téléphones, mais vous ne pourrez plus en acheter un pendant un certain temps par la suite.

2020 est-elle l’année des nouveaux modèles d’iPhone?

MacRumors

La liste des versions d’iPhone dans la section précédente dépeint une image claire: au fil du temps, Apple lance de plus en plus d’iPhone chaque année. Nous avons déjà un nouvel iPhone pour 2020, et nous nous attendons à ce qu’Apple ait son plus grand lancement cet automne avec la série Apple iPhone 12 contenant peut-être un total de quatre téléphones.

Si vous vous souvenez, l’année dernière, nous avons vu l’iPhone 11 (qui était le successeur spirituel de l’iPhone XR), l’iPhone 11 Pro (le successeur spirituel de l’iPhone XS) et l’iPhone 11 Pro Max (le successeur spirituel de l’iPhone XS Max). Cette année sera cependant différente.

Découvrez cette image divulguée par l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, souvent correct:

MacRumors

L’iPhone de 4,7 pouces illustré dans l’image ci-dessus s’harmonise parfaitement avec l’iPhone SE lancé en avril 2020, de sorte que l’un est pris en compte. Cela nous laisse juste spéculer sur la raison pour laquelle il pourrait y avoir deux appareils haut de gamme dans la série Apple iPhone 12 qui sont de la même taille.

Une théorie est que l’appareil de 5,4 pouces et l’un des appareils de 6,1 pouces sont en fait deux variantes de l’iPhone 12. Le plus petit pourrait être l’iPhone 12 vanille tandis que le plus grand serait l’iPhone 12 Max. l’appareil de pouce serait l’iPhone 12 Pro avec une conception et une taille similaires à celles de l’iPhone 12 Max mais avec des spécifications améliorées, et l’appareil de 6,7 pouces serait l’iPhone 12 Pro Max.

Cette théorie des noms coïncide avec les rumeurs que nous avons vues, comme celle des Display Supply Chain Consultants. À l’approche du lancement de la série Apple iPhone 12, nous aurons probablement une bien meilleure idée de ce qui se passe. Tout ce que nous pouvons dire maintenant, c’est qu’il est fort probable qu’il y aura quatre modèles d’iPhone 12.

Pour une idée de la façon dont ces modèles pourraient se comparer les uns aux autres en ce qui concerne le dimensionnement, consultez les maquettes physiques ci-dessous, gracieuseté de MacRumors.

Selon les rumeurs, les maquettes ci-dessus représenteraient l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max de gauche à droite. L’iPhone 12 Max aurait probablement la même taille que le téléphone du milieu, mais aurait le module de caméra à double objectif du téléphone sur la gauche.

Nous avons plus d’informations concernant les conceptions possibles de la série iPhone 12 dans la section suivante.

Conception de la série iPhone 12: une nouvelle encoche et plus

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

L’année dernière, Apple a gardé le design de l’iPhone sensiblement le même que les modèles 2018. Le seul changement radical a été le module de caméra arrière, qui s’est transformé en un carré arrondi pour faire de la place pour les trois objectifs à l’arrière de l’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Cependant, avec la série Apple iPhone 12, nous nous attendons à ce que l’ensemble du téléphone pour être repensé.

La première rumeur que nous avons entendue est que l’encoche à l’avant des iPhones pourrait voir une réduction de taille significative. L’encoche actuelle couvre environ la moitié du haut d’un iPhone, tandis que le nouveau design pourrait réduire cela à seulement 1/4 de la largeur de l’écran. Ce serait un changement bienvenu, car la plupart des téléphones Android ont soit entièrement supprimé l’encoche, soit réduit à tel point qu’il est à peine là.

Séance photo: Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max L’automne dernier, Apple est sorti avec l’iPhone 11 Pro Max. Le dernier produit phare de la société fruitière dispose d’un système à triple caméra avancé destiné à fournir aux utilisateurs l’expérience de photographie mobile ultime. Samsung est passé à… Voir aussi Le directeur de Google révèle la date de lancement possible d'Android 11

Cependant, Apple aurait toujours besoin que l’encoche soit suffisamment grande pour transporter toute la technologie Face ID nécessaire pour permettre la cartographie 3D de son visage. Nous ne nous attendons pas à ce que tous les appareils de la série Apple iPhone 12 soient dotés de capteurs d’empreintes digitales, ce qui signifie que vous auriez besoin de Face ID pour la sécurité biométrique. En tant que tel, ne vous attendez pas à une coupure d’affichage, à une encoche en goutte d’eau ou à une autre solution pour les iPhones cette année.

Ailleurs, nous avons entendu pas mal de rumeurs selon lesquelles Apple pourrait ramener la conception de la jante métallique de l’iPhone 4, ce qu’elle faisait déjà sur le récent iPad Pro. Cela signifierait que la série Apple iPhone 12 pourrait avoir des écrans plats plutôt que des courbes. panneaux en verre sur tous les modèles actuels (sauf l’iPhone SE). Il y a beaucoup de critiques sévères des écrans en verre incurvé sur les smartphones, donc ce sera probablement une bonne nouvelle pour eux.

En relation: Test de l’iPhone SE: ce qui est vieux est nouveau!

Au début, il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple supprimerait le port Lightning de la série Apple iPhone 12 et ne compterait que sur des solutions sans fil ou enfin passerait à un port USB-C standard. Cependant, toutes les rumeurs indiquent que la série iPhone 12 continue d’utiliser le connecteur Lightning. Il est beaucoup plus probable que les iPhones de l’année prochaine abandonnent complètement un port filaire.

Étrangement, les dernières rumeurs suggèrent qu’Apple expédiera tout ou partie des téléphones de la série iPhone 12 sans chargeurs dans les boîtes. Cette mesure de réduction des coûts sera probablement commercialisée comme un effort de «virage vert» de la part d’Apple, mais il pourrait également s’agir d’un test pour voir comment les consommateurs pourraient réagir à un iPhone sans port à l’avenir.

Enfin, selon ET News, il pourrait y avoir six coloris différents dans la gamme iPhone 12. Malheureusement, le point de vente n’a pas révélé quelles pourraient être ces couleurs.

iPhone 12: spécifications et fonctionnalités

EverythingApplePro

Crédit: Adamya Sharma / Android Authority

Some specifications of the Apple iPhone 12 series are fairly assured. For example, it’s nearly certain that we’ll see the proprietary A14 chipset in the higher-end iPhones as the 2019 iPhones all had the A13 Bionic.

It’s also nearly certain that the Qualcomm X55 modem will be included in the Apple iPhone 12 series. This will enable iPhones to be 5G-capable, which is essential for Apple to stay competitive. At this point, you can take the inclusion of the X55 modem as a given, since Apple had to eat some serious humble pie to get it.

The 2019 batch of iPhones were the first to come with 6GB of RAM, so it’s reasonable to assume at least the iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max will have 6GB or more. The lower-end models in the Apple iPhone 12 series could have only 4GB, though.

Some iPhone specs are a given, like the inclusion of the X55 modem. But we can also assume some other specs, too.

It’s also possible that Apple will finally increase the entry-level amount of internal storage on iPhones this year. The iPhone SE — which, again, only costs $399 — comes with 64GB of storage at the minimum. Therefore, it would seem silly for the high-end models to also start at 64GB. Sure enough, we recently heard a rumor suggesting that 128GB could be the new baseline for high-end iPhones. This would be great news for Pixel fans, as it would likely force Google to do the same with the Google Pixel 5.

These rumors all are backed up by a leak from Display Supply Chain Consultants. Check out the chart below to see what we mean:

MacRumors

Crédit: C. Scott Brown / Android Authority

We also heard a rumor that the iPhone 11 series could have 120Hz display refresh rates. This would be the first time an iPhone has had anything higher than the usual 60Hz. However, not everyone agrees on this feature’s inclusion with the iPhone 12 line, so the jury is still out.

Although we don’t have much confirmed info on internal specs of the iPhone 12 series, we do have confirmation on a lot of the software features the phones will provide. That’s because Apple recently held its WWDC 2020 keynote in which it detailed many of the high-profile features coming to iOS 14. If you want to find out what the new operating system can do, check out our summary here.

Finally, the iPhone 12 series might come with some upgraded video capture abilities. According to one rumor, the two iPhone 12 Pro models this year might be able to record 4K video at both 120fps and 240fps. Current iPhones are limited to 4K at 60fps and 1080p at 240fps.

iPhone 12: Price and availability

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Here are the starting prices for the iPhone 11 series:

$699 — iPhone 11

$999 — iPhone 11 Pro

$1,099 — iPhone 11 Pro Max

With the expected inclusion of 5G support as well as the new revamped designs, one would assume the Apple iPhone 12 series will be more expensive. However, early rumors suggest that Apple could keep iPhone 12 pricing basically the same as the iPhone 11 series. According to those rumors, this is what the iPhone 12 series might cost:

Leaked iPhone 12 pricing (rumor only):

5.4-inch iPhone 12: $649

6.1-inch iPhone 12 Max: $749

6.1-inch iPhone 12 Pro: $999

6.7-inch iPhone 12 Pro Max: $1,099

If these prices end up being true, it would be great news for consumers. Earlier this year, Apple competitor Samsung launched the Samsung Galaxy S20 Ultra — which starts at a jaw-dropping $1,400 — and that would look ridiculously over-priced against a $1,099 iPhone 12 Pro Max.

Still, the pricing list above is only rumored at this point, so don’t take it to the bank just yet.

As usual, though, you can expect the iPhone 12 series to be available all around the world with similar models in all the usual countries. If there’s one thing you can depend on with Apple is no region-specific nonsense making things confusing for buyers (hint hint, Android OEMs).