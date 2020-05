Apple iPhone 12: conception, spécifications et prix

DIVI Chargeur de Voiture, Ultra Compact 2 Ports USB 5V / 4.8A en Alliage d'Aluminium Chargeur Allume Cigare, Charge Rapide pour iPhone XR/XS Max/ 8 Plus, Galaxy S8 / S7 / Edge, Huawei (Noir)

Mini-taille: Avec un design ultra compact, le chargeur de voiture DIVI se marie parfaitement avec l'allume-cigare de la voiture et affleure le bord de la prise. Notre plus petit chargeur de voiture est portable pour vous emmener partout. Il convient à vos voitures 12V / 24V. Sachez que notre chargeur de voiture se marie parfaitement à la plupart des allume-cigares. Cependant, certains des allume-cigares de la voiture sont trop courts, ils risquent donc de ne pas y aller. [Charge efficace] Chargez deux appareils simultanément à pleine vitesse avec 2,4 A sur chaque port USB. Avec une puissance totale de 4,8 A, il fonctionne pour tous les appareils alimentés par USB. Remarque: le chargeur n'est pas QC3.0 et ne prend pas en charge Qualcomm Quick Charge Indicateur à LED: La conception excellente de l'indicateur à LED souple vous permet de trouver le port de charge dans le noir sans effort. Le corps en alliage d'aluminium de pointe doté de la technologie de résistance aux rayures assure sa robustesse et laisse votre chargeur de voiture toujours comme neuf. Garantie de sécurité: It will protection multiple contre la surintensité, surcharge, surchauffe et garde la sécurité de votre appareil. Nous fournissons seulement des produits de bonne qualité, nous fournissons une garantie d'un an pour tous les produits que nous avons vendus. Toutes les questions, s'il vous plaît nous contacter, nous répondrons et résoudre vos problèmes dans les 24 heures.