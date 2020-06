Apple iOS 14 Preview: pratique avec toutes les nouvelles fonctionnalités

Comment se souviendra-t-on du premier discours d’ouverture en ligne de la WWDC dans quelques années? Pour beaucoup, ce sera l’événement marquant qui a finalement permis à Apple de se séparer d’Intel et de développer son propre silicium personnalisé pour Mac. D’autres s’en souviendront certainement pour la keynote peu orthodoxe en ligne uniquement a été diffusé en direct sur YouTube, de tous les endroits. Enfin, beaucoup s’en souviendront certainement comme l’une des révisions visuelles les plus sérieuses qu’iOS ait connues depuis des années.

Nous avons rapidement installé iOS 14 sur Betty, notre fidèle iPhone dédié aux versions bêta et plongé dans le nouveau logiciel qu’Apple a publié. Bien sûr, il a sa juste part de bugs (changer le fond d’écran avec une petite pile de widgets le rend anormalement épais) mais c’est un comportement normal pour une première version bêta du développeur. Pourtant, iOS 14 est parfaitement utilisable dans sa forme actuelle, bien que nous ne recommandons pas de l’installer sur votre pilote quotidien.

iOS 14: frais, frais, frais! Widgets: enfin super! Le leitmotiv avec iOS 14 est la refonte visuelle de l’écran d’accueil omniprésent, qui a vu un changement de paradigme assez grave. Il ne serait pas trop étrange de dire qu’iOS n’a pas connu de changements majeurs depuis que la conception skeuomorphique a été remplacée par la conception plate moderne d’iOS 7 que nous avons appris à aimer et à chérir. Les nouveaux widgets d’écran d’accueil et la bibliothèque d’applications peuvent ne pas être sur la même page en ce qui concerne l’impact, mais cela changera à jamais la façon dont vous interagissez avec votre téléphone.

Les widgets ont été repensés, ils affichent toujours la même quantité d’informations utiles en un coup d’œil, mais ils sont enfin super. Auparavant limités au volet de widgets dédié à gauche de l’écran d’accueil principal, les widgets peuvent désormais être librement déplacés et redimensionnés sur vos écrans d’accueil et combinés avec les icônes de votre application. Vous pouvez complètement abandonner les icônes d’application au profit des nouveaux widgets si vous le souhaitez. Le meilleur aspect des nouveaux widgets est qu’ils ont l’air uniformes et suivent de près l’esthétique des éléments d’interface environnants, ce qui les rend très naturels et jamais à leur place. Une autre excellente fonctionnalité est l’empilement de widgets, qui vous permet de créer un carrousel peu encombrant avec des widgets. Faire défiler et interagir avec celui-ci est assez similaire à l’utilisation des complications de l’Apple Watch.

Vous apprendrez à aimer la bibliothèque d’applications

La bibliothèque d’applications est une autre nouveauté intrigante qui orne l’écran d’accueil iOS qui mène une guerre prédéterminée contre l’encombrement des icônes. Il est révolu le temps où vous auriez une multitude d’écrans d’accueil non triés avec des applications et des dossiers dispersés; vous n’aurez plus non plus à compter sur la mémoire musculaire pour ouvrir cette une application. Grâce à la bibliothèque d’applications, vous n’êtes qu’à quelques clics de nettoyer les écrans d’accueil de votre iPhone et d’organiser soigneusement toutes les applications dans une multitude de catégories non ambiguës. En quoi diffère-t-il des dossiers que vous pouvez créer vous-même? Simple, la bibliothèque d’applications effectue le tri pour vous, ce qui pourrait vous faire gagner beaucoup de temps si vous avez installé des centaines d’applications. La bibliothèque d’applications a encore un autre gain de temps pour ces personnes en particulier – appuyer sur le widget de recherche en haut vous permet non seulement de rechercher une application spécifique, mais aussi de trier toutes vos applications dans une liste alphabétique, ce qui facilite la recherche de la celui que vous recherchez.

Les appels entrants provoquent désormais moins d’anxiété

Apple a finalement cédé et a présenté un écran d’appel entrant compact avec iOS 14. Alléluia! Vous ne serez plus interrompu brusquement lorsque vous recevez un appel entrant, car les appels peuvent désormais être affichés sous forme de bannières en haut de votre écran d’accueil. Ces bannières sont flottantes, et cela ne bloquerait pas l’appel. Si vous préférez toujours la fenêtre des appels entrants plein écran à l’ancienne, vous pouvez opter pour celle-ci.

L’image dans l’image est ici

Le PiP, comme l’image dans l’image est plus communément connue, a été introduit sur l’iPad depuis iOS 9, mais étrangement, il n’était pas disponible sur l’iPhone avant l’arrivée d’iOS 14 hier. Grâce à la nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désormais continuer à regarder vos vidéos et films dans un mini-lecteur compact tout en envoyant des e-mails ou en naviguant sur le Web, ce qui permet une expérience utilisateur ininterrompue. Bien sûr, le PiP est probablement plus utile sur les écrans plus grands de l’iPad que sur l’immobilier à écran limité disponible sur un iPhone, mais avoir l’option PiP est néanmoins une excellente nouvelle. PiP ne fonctionne actuellement qu’avec certaines applications de streaming populaires. Youtube? Nous l’avons fait fonctionner en ayant YouTube Premium et en accédant au site Web via Safari, mais pas avec l’application officielle YouTube.

Messages et mémoji

Les messages ressemblent désormais à une application complète qui est couverte sur tous les fronts. Vous pouvez désormais mentionner des contacts spécifiques dans le chat de groupe, ce qui les alertera même s’ils ont désactivé le chat de groupe spécifique. Oui, vous pouvez aussi le faire maintenant. Les réponses en ligne sont une autre fonctionnalité de sauvetage qui améliorera considérablement l’expérience dans des conversations plus peuplées. Les discussions de groupe peuvent désormais être ornées d’une miniature personnalisée, ce qui lui donnerait un sentiment d’individualité.

Messages dans iOS 14

En parlant d’individualité, il y a encore plus d’options pour la personnalisation de Memoji maintenant. Vous pouvez créer un vampire aîné rose avec un chapeau de cowboy et des tonnes de piercings, comment n’est-ce pas une victoire? Les possibilités de personnalisation ne sont certainement pas infinies, mais il est peu probable que quiconque se sente limité dans ses choix.

Compact Siri

Peut-être inspiré par l’interface plus fraîche de l’Assistant Google qui a été introduite l’année dernière, Apple a supprimé l’interface plein écran datée de Siri. L’assistant affichera désormais des informations dans des bannières polies près du haut de l’écran et n’interrompra pas votre travail. Un grand changement qui a pris du temps. C’est probablement un changement qui aidera Siri à être utilisé par plus de personnes qui ont été désactivées par son ancien design.

iOS 14 autres fonctionnalités mineures

Comme d’habitude avec iOS, il y a des tonnes de petites fonctionnalités qui ne reçoivent aucune heure d’ouverture, mais qui sont mises à jour par la communauté dès que les aperçus bêta commencent à être déployés. C’est également le cas avec l’iOS 14. Voici quelques nouvelles fonctionnalités intrigantes que vous devez connaître:

En tapant deux ou trois fois à l’arrière d’un iPhone, vous pouvez lancer un raccourci prédéfini. Par exemple, vous pouvez lancer l’appareil photo en appuyant deux fois sur votre iPhone ou même attribuer un raccourci d’automatisation personnalisé. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité a certaines exigences matérielles car elle ne fonctionne que sur les iPhones qui ont Tap to Wake (iPhone X, XS et XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max). Les iPhones plus anciens (6s, 6s Plus, SE 1st Gen, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et SE 2nd Gen) ne le prendront pas en charge.

Vous pouvez maintenant mettre en miroir la caméra avant afin que les selfies soient pris comme aperçu. Il y a des tonnes d’emoji disponibles dans le clavier iOS stock. Il est difficile de garder une trace de tous les nouveaux qui arrivent régulièrement, mais Apple vous a récupéré. Il existe une nouvelle fonction de recherche d’emoji qui vous permet de trouver celle qui vous aidera à vous exprimer, tout comme sur Gboard. La dictée sur l’appareil fait également partie de la liste des fonctionnalités. Voir aussi Calendrier de publication d'Ubisoft pour ajuster si les consoles de nouvelle génération sont retardées Recherche d’emoji iOS 14 dans le clavier d’origine

Vous pouvez maintenant définir des alarmes distinctes pour chaque jour de la semaine.

L’outil de reconnaissance sonore vous avertit maintenant s’il détecte des avertisseurs d’incendie / de fumée ou des sirènes, des miaulements de chats, des aboiements de chiens, des alertes d’appareils, des sonnettes de porte, de l’eau qui coule, des bébés qui pleurent, des cris, des klaxons ou des coups de porte. Une excellente nouvelle fonctionnalité d’accessibilité pour les personnes malentendantes. Elle fonctionne également avec l’application Shortcuts pour une automatisation avancée.

Une nouvelle vignette NFC Tag Reader est disponible pour le Control Center. À l’automne et vous mettez à jour votre iPhone vers iOS 14, vos AirPods pourront basculer en toute transparence entre tous les appareils Apple couplés avec la nouvelle et améliorée commutation automatique des appareils. Cela rendrait le saut de périphérique encore plus rapide et intuitif.

Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités mineures qui viendront avec iOS 14, mais pour des raisons de brièveté, nous nous abstiendrons de lister plus.

Conclusion

iOS n’a jamais été aussi similaire à Android. C’est pro-consommateur. IOS et Android ont marqué des milliers de fonctionnalités les uns des autres au fil des ans. Des claviers capables de glisser, des autorisations d’application granulaires, des applications instantanées et de nombreuses autres fonctionnalités étaient initialement disponibles sur Android ou iOS, mais sont finalement devenues disponibles sur les deux plates-formes.

C’est une bonne chose. Peu importe qui l’a fait en premier ou qui l’a fait le mieux, ce qui est important, c’est que les deux systèmes d’exploitation améliorent progressivement l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités significatives et réellement utiles. Si personne n’empruntait d’idées ou d’inspirations, nous serions toujours dans les âges sombres.

iOS 14 ressemble à la mise à jour iOS que les fans demandent depuis des années, introduisant des tonnes d’améliorations de la qualité de vie qui feront certainement flotter le bateau des utilisateurs iOS de longue date et rendront l’écosystème beaucoup plus accueillant pour les immigrants Android. Les performances et la sécurité d’iOS étant constamment améliorées avec les dernières mises à jour iOS, il était parfaitement logique qu’iOS 14 résoudrait enfin quelques bugs mineurs et peaufinerait l’attrait visuel du système d’exploitation. iOS 14 se sent frais et nouveau, et j’ai hâte de voir sa version finale plus tard cette année.