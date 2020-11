Apple envisage-t-il de distribuer un cadeau surprise aux consommateurs cette année?

La meilleure version Apple avait jamais eu pour Noël était sa publicité emblématique de 2013 pour les vacances. Vous vous souvenez de celui-là, non? Les enfants et leurs parents se rendent au pays pour rencontrer les grands-parents, mais l’adolescent semblait collé à son iPhone. Vous pouvez voir son père s’énerver quand son fils appelle tout le monde dans le salon. Va-t-il annoncer qu’il vient de mettre enceinte sa petite amie de 14 ans? At-il échoué hors de l’école?

En fait, le spawn du diable n’était pas du tout mauvais. Il utilisait son iPhone pour produire un film touchant sur la famille. À la fin de l’annonce, papa et fils partagent une étreinte chaleureuse alors que le logo Apple apparaît parfaitement au bon moment. Si vous n’êtes pas au moins un peu humide dans les yeux après l’avoir vu, vous n’avez ni cœur ni âme. Certains ont appelé non seulement la meilleure publicité jamais faite par Apple, mais aussi la meilleure publicité de tous les temps! Gardez à l’esprit que ce spot a été produit à peu près au moment où la dépendance aux smartphones a commencé à devenir une préoccupation.

Apple a répété la formule avec l’annonce de vacances de l’année dernière « The Surprise » alors qu’une famille avec deux filles pré-adolescentes faisait le voyage pour rendre visite à grand-père. Les parents avaient la fâcheuse habitude d’utiliser leur iPad comme tétine / baby-sitter électronique. Chaque fois que les filles ont agi, la tablette est sortie avec des films téléchargés contrôlés par les parents. L’iPad a toujours calmé les enfants.

Alors ils arrivent tous chez grand-papa et une fois de plus les filles agissent. Ils sont envoyés dans une autre pièce avec l’iPad. Mais cette fois, il y a un changement. Au lieu de regarder un film, les filles composent un album grâce aux anciens albums photos et vidéos qu’elles trouvent. À ce moment-là, nous découvrons que grand-mère est décédée, ce qui explique pourquoi grand-père est si grognon et méchant avec ses petites-filles. Le matin de Noël, les filles surprennent grand-père avec l’album vidéo et la vue de sa défunte épouse dans la vidéo lui réchauffe le cœur. Cue the water works, le slogan (« Make Someone’s Holiday ») et un logo Apple emballé dans un emballage cadeau.

En parlant de surprises, selon l’info Twitter « @ L0vetodream, » Apple en prévoit un pour la saison des fêtes à venir. Dans son tweet, le pronostiqueur écrit: « Vous aurez une surprise de Noël d’Apple (PS: exclusivité hiver, bon pour l’hiver »). Dans un tweet de suivi, le pronostiqueur ajoute qu’essayer de comprendre ce que ce cadeau pourrait être n’est qu’un « jeu d’énigmes » auquel les abonnés d’Apple peuvent jouer. Nous serions étonnés si la surprise concernait des produits inédits tels que le système de suivi AirTags ou les casques AirPods Studio; ce ne serait pas comme Apple d’attendre la fin de la saison des fêtes pour dévoiler de nouveaux produits. À ce stade, de nombreux consommateurs ont déjà fait leurs achats et sont à peu près épuisés, d’autant plus qu’il reste encore pas mal de personnes sans travail.

Vous pouvez pratiquement arrêter de rêver qu’Apple offre du matériel gratuit, mais nous ne devrions pas exclure le redémarrage de la promotion «12 jours de cadeaux» d’Apple (connue sous le nom de «12 jours de Noël» en dehors des États). À partir de 2008 et jusqu’en 2014, Apple offrirait un cadeau différent pendant 12 jours (d’où le nom de la promotion). Ces «cadeaux» comprenaient des applications gratuites, des émissions de télévision et des films, de la musique numérique, etc. À titre d’exemple de ce qui pourrait être considéré comme un beau cadeau, le dernier jour de la promotion 2013-2014, Apple a offert un mini-album gratuit des Rolling Stones en direct qui a satisfait de nombreux fans d’Apple.

Peut-être pour célébrer qu’Apple a atteint son objectif de doubler ses revenus de services à 50 milliards de dollars d’ici l’exercice 2020 (le chiffre réel pour l’exercice 2020 était de 53,77 milliards de dollars), nous pourrions voir la société offrir des abonnements gratuits à durée limitée à Apple Music, Apple Arcade, Apple News + ou Apple TV +.

Alors, quelle est cette surprise qu’Apple prévoit pour les vacances à venir? Nous devrons attendre pour le savoir, mais si vous deviez faire une supposition, que pensez-vous que cela pourrait être? N’oubliez pas que vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez.