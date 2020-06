Apple dit que l’ajout de cet appareil à l’iPhone donne de puissantes capacités

Apple a lancé une nouvelle campagne de marketing qui déjà commencé avec une nouvelle page sur son site. Au lieu de simplement commercialiser l’un des deux appareils les plus populaires, Apple écrit: « Ajoutez-les ensemble. Multipliez leur puissance. » C’est vrai. Si l’iPhone et l’Apple Watch sont puissants individuellement, imaginez à quoi ils doivent ressembler lorsque vous les assemblez. Apple a déjà envisagé cela pour vous.

Apple dit que 1 + 1 équivaut à plus de 2 lors de la combinaison d’un iPhone et d’une Apple Watch



Le site Web dit: «Obtenez un itinéraire sur l’iPhone et appuyez sur votre poignet lorsque vous devez tourner. Vérifiez votre fréquence cardiaque sur Apple Watch et suivez-la au cours de la dernière heure, du jour, du mois ou de l’année sur l’iPhone. Lorsque vous placez les deux d’entre eux ensemble, ils totalisent tellement plus. » Donc, ce qu’Apple essaie de transmettre ici, c’est qu’ensemble, l’iPhone et l’Apple Watch ensemble sont supérieurs à la somme de leurs parties.

L’Apple Watch fonctionnant avec un iPhone vous tapotera au moment de tourner

Sur le site Internet, Apple donne des exemples de la façon dont les utilisateurs d’iPhone peuvent se tourner vers l’Apple Watch pour répondre aux appels, comment ces appels peuvent être transférés vers l’iPhone et même transformés en appel vidéo FaceTime. Et vous pouvez même répondre à un SMS en utilisant votre Apple Watch plus rapidement que le temps qu’il faut pour sortir votre iPhone de votre poche et y répondre. Comme le dit Apple, « Il y a tellement de façons de répondre avec Apple Watch – envoyez un Tapback rapide, une réponse prédéfinie, votre emoji préféré ou même un gribouillage. Vous pouvez également dicter exactement ce que vous voulez dire. »

Avec l’application appareil photo sur l’Apple Watch, vous pouvez zoomer et dézoomer à distance avec l’appareil photo sur l’iPhone et même cadrer une photo à l’aide de la couronne numérique de la montre. L’Apple Watch vous permettra même d’activer ou de désactiver le flash, le HDR et les photos en direct sur votre appareil photo iPhone. Heck, vous pouvez même utiliser l’Apple Watch pour basculer entre les caméras arrière et le vivaneau FaceTime avant. Votre photo iPhone préférée peut être utilisée comme cadran de montre pour votre Apple Watch. En configurant un album, votre Apple Watch peut afficher une image différente à chaque fois que vous soulevez votre poignet. Et avec une paire d’écouteurs Bluetooth, vous pouvez écouter vos chansons préférées et écouter la radio en streaming en direct sur la version cellulaire de l’Apple Watch. C’est aussi simple que de demander à Siri de jouer un certain titre d’un artiste spécifique. La montre peut également être utilisée comme télécommande; le soulever vous permettra de mélanger votre liste de lecture, de régler le volume à fond, et plus encore.

Apple Pay est une autre fonctionnalité où avoir un iPhone et une Apple Watch peut être utile. Apple note que si vous vérifiez dans un magasin (ce que la plupart d’entre nous font en ligne ces jours-ci) et que votre combiné est enterré dans un sac à main ou un sac à dos, l’Apple Watch peut effectuer l’achat pour vous et même vérifier votre identité.

Avez-vous déjà utilisé Apple Maps et manqué un virage parce que vous rêviez? Si vous avez à la fois une Apple Watch et un iPhone, lorsque vous obtenez les directions depuis l’application Maps sur votre combiné, votre montre les aura également. Et le garde-temps vous «tapotera» même sur le poignet pour vous rappeler quand vous devez faire un tour. C’est comme recommencer à conduire avec ta mère!

Apple dit que la caméra iPhone et l’Apple Watch forment une bonne équipe

Pour les utilisateurs d’iPhone qui égarent constamment leur appareil, posséder une Apple Watch faciliterait la vie selon Apple. Appuyez sur l’icône iPhone sur la montre pour forcer le son de votre combiné; suivez le son jusqu’à ce que votre iPhone soit remis entre vos mains. Et si vous touchez et maintenez l’icône iPhone sur l’Apple Watch, votre iPhone capricieux fera clignoter une lumière presque comme une balise vous menant à l’appareil. Si vous laissez votre Apple Watch quelque part, que vous l’avez peut-être retirée lorsque vous êtes allé manger chez Denny’s, vous pouvez demander à votre iPhone d’afficher une carte pour vous conduire à l’appareil. Vous pouvez également écrire un message sur l’écran de la montre pour demander à la personne qui le trouve de vous appeler.

Apple pourrait décider de faire une campagne publicitaire à part entière, surtout avec la fête des pères à moins de deux semaines. En faisant la promotion des deux produits en même temps pour les Fêtes, Apple pourrait convaincre les enfants pour obtenir leur père un iPhone ou un Apple Watch pour la fête des pères.