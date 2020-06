Apple dit que 81% des iPhones utilisent iOS 13

Parce que Apple est responsable à la fois du matériel et des logiciels de l’iPhone et de l’iPad, il ne rencontre pas le type de fragmentation qui affecte les appareils Android. Les derniers chiffres publiés en avril montrent que seulement 8,2% des téléphones Android utilisent la dernière version publique du système d’exploitation, Android 10. Et la version finale d’Android 11 est probablement à moins de trois mois d’être abandonnée.

Apple pourrait annoncer un nouveau « ancien » nom pour iOS



Aujourd’hui, Apple a publié des informations sur son site Web qui montrent le grand contraste entre l’adoption d’iOS et d’Android. 92% de tous les appareils iPhone introduits au cours des quatre dernières années utilisent iOS 13. 7% utilisent iOS 12 et 2% utilisent iOS 11 ou une version antérieure. Dans le même temps, 81% de tous les iPhones actifs ont iOS 13 installé tandis que 13% exécutent iOS 12 et 6% utilisent iOS 11 ou une version antérieure.

81% de tous les utilisateurs iOS exécutent iOS 13

L’année dernière, Apple a présenté un système d’exploitation iPad dédié appelé iPadOS (quoi d’autre?). IPadOS a installé 93% de toutes les tablettes Apple introduites au cours des quatre dernières années. 5% d’entre eux ont iOS 12 en cours d’exécution et seulement 1% utilisent iOS 11 ou une version antérieure. Parmi toutes les unités iPad actives, 73% fonctionnent sur iPadOS, 16% dépendent d’iOS 12 et 11% ont installé iOS 11 ou une version antérieure.

Ces données ont été collectées le 17 juin par Apple et sont basées sur des modèles d’iPhone et d’iPad entrés sur l’App Store à cette date. Cela est similaire à la façon dont Google calcule ses numéros de distribution Android. La société suit les versions d’Android utilisées par les téléphones qui visitent le Google Play Store un jour particulier.

Lundi prochain, Apple diffusera en direct la WWDC alors que la conférence annuelle des développeurs se connecte en ligne grâce au coronavirus. Le discours d’ouverture et l’état des plates-formes de l’Union seront diffusés respectivement à 10h00 PDT et 14h00 PDT. Vous pouvez les visualiser gratuitement à partir de l’application et du site Web Apple Developer, YouTube et du site Web Apple.

Le tipster Jon Prosser a envoyé jeudi un tweet faisant allusion à un changement de nom majeur pour iOS. Apple devrait abandonner le nom iOS et appeler à nouveau le système d’exploitation iPhoneOS. De 2007 à 2009, Apple a appelé le système d’exploitation de son combiné iPhoneOS et l’a changé en iOS en 2010. Si le changement de nom a lieu, l’iPod touch sera le seul appareil exécutant iPhoneOS qui n’est pas, eh bien, un téléphone.

Il y aura des changements attendus depuis longtemps sur l’iPhone avec iPhoneOS 14 selon les dernières rumeurs. Les modifications possibles incluent une personnalisation de l’écran d’accueil et l’ajout de widgets de style Android. La mise à jour est également censée ajouter des capacités hors ligne pour Siri, includeAR Maps et une application de traduction native. Nous pouvions voir un mode Picture-in-Picture pour les vidéos, la possibilité de rétracter un iMessage qui avait déjà été envoyé et une nouvelle application de fitness.

Nous pourrions également découvrir les modifications apportées à watchOS 7, l’ajout clé étant une application de suivi du sommeil native pour l’Apple Watch. Une fonction de partage de visage permet aux utilisateurs de créer leur propre cadran de montre et de le partager avec d’autres propriétaires d’Apple Watch. Avec le mode Enfants, un parent peut associer une seconde Apple Watch à son iPhone, ce qui lui donne le contrôle parental sur la montre de ses enfants. En outre, Apple discutera également des mises à jour pour iPadOS, macOS et tvOS.

Et puisque nous discutons de la WWDC, mentionnons une partie du matériel qui pourrait être annoncé lundi. Les AirTags utilisent le Wi-Fi, le Bluetooth et la propre puce ultra large bande U1 d’Apple pour trouver des éléments étiquetés comme un vélo, une mallette, un chien ou tout ce à quoi l’étiquette est attachée. Et AirPods Studio d’Apple est un casque Bluetooth sans fil sur l’oreille qui pourrait inclure l’annulation active du bruit.

Enregistrez-vous avec PhoneArena toute la journée de lundi pour savoir exactement ce qu’Apple a annoncé lors de la WWDC.