Apple demande au juge de déclarer les brevets « Slide to unlock » invalides

Si vous vous souvenez de la première série d’annonces Apple produit pour le iPhone en 2007, vous vous souvenez peut-être que les premières publicités ont été chargées de présenter aux consommateurs ce qui était un autre type de téléphone avec une interface utilisateur révolutionnaire. Et parmi les premiers quelques spots, il y en avait un qui comprenait une visite guidée du combiné qui commençait par les mots « Voici comment vous l’allumez » pendant que l’utilisateur glissait le curseur « Glisser pour déverrouiller » de gauche à droite.

Apple a maintenant été des deux côtés des batailles judiciaires « Slide to unlock »



Au cours des prochaines années, Apple a brandi le brevet comme un maillet Whack-a-Mole poursuivant les fabricants de téléphones pour violation même si aucun curseur n’était impliqué. HTC a été poursuivi par Apple et a riposté avec une défense réussie, affirmant que l’idée de « Slide to unlock » était trop simple et évidente pour recevoir un brevet. Mais dans Apple c. Samsung, le premier s’est finalement imposé. >

Maintenant, « Slide to unlock » est de retour devant le tribunal, mais avec une torsion; cette fois, Apple est le défendeur. Comme Selon PatentlyApple, un troll des brevets nommé Zeroclick a poursuivi Apple en 2015 en alléguant avoir reçu deux brevets (l’un en 2001 et l’autre en 2010) pour la fonctionnalité. Apple a réussi à faire rejeter l’affaire cette année-là avec la décision du tribunal que les brevets de Zeroclick étaient invalides. Mais comme le Chili d’hier soir, le costume a refait surface en 2018 lorsque le circuit fédéral a déclaré que le juge californien qui avait auparavant jeté les brevets de Zeroclick n’avait pas fait la bonne analyse.

Donc, de retour à la cour, Apple et Zeroclick sont partis; Vendredi dernier, Apple a demandé au tribunal un jugement déclaratoire d’invalidité pour les deux brevets détenus par Zeroclick qui avaient initialement reçu l’ol ‘heave-ho en 2015. Cette fois, le demandeur était le Dr Nes Irvine, l’inventeur nommé sur les brevets; Zeroclick lui avait transféré les brevets en 2017. Et c’est là que les choses deviennent vraiment confuses. L’entité commerciale qui a initialement poursuivi Apple en 2015 s’appelait Zeroclick-1. Ensuite, comme nous venons de le mentionner, Zeroclick-1 a transféré les brevets au Dr Irvine en décembre 2017. Le Dr Irvine a transféré ces brevets à une autre entité appelée Zeroclick-2 en janvier 2020.

Suivez-vous toujours la balle qui rebondit? Vendredi, le juge a rejeté l’affaire en déclarant que le demandeur, Zeroclick-1, n’avait pas la capacité juridique de poursuivre. Ce dernier a donc demandé au juge s’il allait remplacer Zeroclick-1 par Zeroclick-2 au lieu de lancer l’affaire. Mais le juge n’avait rien de tout cela et il a radié du dossier toutes les procédures depuis décembre 2017, lorsque les brevets ont été transférés pour la première fois au Dr Irvine.

La seule activité de Zeroclick-2 « est l’affirmation de tes brevets Zeroclick dans un litige contre divers« Bien que certains puissent appeler Zeroclick un troll des brevets, le dossier judiciaire d’Apple désigne la société comme » une entité de revendication de brevets « .

Apple demande une décision du tribunal déclarant que les deux brevets détenus par Zeroclick-2 seront déclarés invalides ou non brevetables. La société déclare qu ‘ »une telle déclaration est nécessaire et appropriée à l’heure actuelle pour déterminer les droits et obligations des parties ». Apple demande également au tribunal de lui accorder toute autre réparation qu’il juge « juste et appropriée ».