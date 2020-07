Apple défend sa réduction de 30% des achats intégrés

Lundi prochain, les PDG de Apple, Alphabet, Amazon et Facebook témoigneront devant le sous-comité antitrust du pouvoir judiciaire américain. Chacune des quatre entreprises fait l’objet d’une enquête pour comportement anticoncurrentiel présumé. Alphabet est la société mère de Google et Google est accusé de faire passer ses produits avant la concurrence en ce qui concerne les résultats de recherche. Il est également accusé d’avoir forcé les fabricants de téléphones à utiliser Google Search et Chrome comme moteur de recherche et navigateur par défaut sur les téléphones utilisant la version sous licence d’Android. La part importante d’Amazon sur le marché du commerce électronique est sous surveillance et Facebook détient une part importante de la scène des réseaux sociaux.

Et cela laisse Apple. La société fait actuellement l’objet d’une enquête pour avoir accepté une réduction de 30% des paiements intégrés et des abonnements effectués via l’App Store (bien que la réduction des abonnements tombe à 15% après la première année). Étant donné qu’Apple n’autorise pas les utilisateurs iOS à télécharger des applications à partir de magasins d’applications tiers, cela oblige les utilisateurs à payer les prix d’Apple pour les applications. La soi-disant taxe Apple de 30% a conduit des entreprises comme Spotify et Netflix à cesser d’accepter de nouveaux abonnés de l’App Store. Et pour aggraver les choses, Spotify est directement en concurrence avec la propre application Apple Music d’Apple.

L’App Store fait partie de l’unité Services à croissance rapide d’Apple. Après que le nombre d’iPhones qu’elle a expédiés a atteint un sommet au cours de l’exercice 2015, la société a décidé qu’il serait judicieux de se concentrer sur le grand nombre d’utilisateurs actifs d’iPhone dans le monde. Apple pourrait continuer à générer des bénéfices auprès de ces consommateurs même sans leur vendre un nouvel iPhone en leur faisant souscrire à un service avec un plan d’abonnement récurrent. Apple s’est fixé comme objectif d’atteindre 50 milliards de dollars de revenus de services d’ici l’exercice 2020 par rapport aux 25 milliards de dollars qu’il a encaissés au cours de l’exercice 2016. Jusqu’à présent, à mi-chemin de l’exercice 2020, Apple est en bonne voie de réaliser 52 milliards de dollars de revenus de services pour l’année. Cette unité comprend Apple Music, Apple Pay, Apple News +, Apple Arcade, iCloud, iTunes, Apple Care +, l’App Store, etc. En parlant de l’App Store, il rapporte deux fois les revenus de la vitrine d’applications Android, le Google Play Store.

On estime que l’App Store génère 15 milliards de dollars de revenus par an pour Apple, soit environ le double du prix du Google Play Store malgré la part beaucoup plus importante du marché des smartphones détenue par Android. Ce dernier détient environ 85% du marché des téléphones connectés, mais il traîne quand même mal en ce qui concerne la collecte des revenus de sa vitrine d’applications.

le le journal Wall Street a publié aujourd’hui la défense d’Apple et le géant de la technologie dit qu’il ne dirige pas un monopole. Au lieu de cela, il dit que les revenus qu’il tire de l’App Store proviennent d’un petit pourcentage des deux millions d’applications disponibles dans le magasin. Un argument qu’Apple cite souvent en son nom est que les 30% facturés sont toujours moins chers que ce que les développeurs de logiciels payaient pour distribuer leurs produits dans les magasins avant le lancement en 2008 de l’App Store.

Apple a décidé de mener une étude comparative visant à comparer l’App Store avec d’autres «marchés numériques», y compris ceux gérés par Amazon, Microsoft, Uber et Walmart. Les économistes d’Analysis Group, mandatés par Apple, sont arrivés à la conclusion que la réduction de 30% facturée par Apple est conforme à la réduction prise par Google et d’autres pairs. Il est inférieur aux réductions de 37% et 31% prises par les vendeurs de billets StubHub et Ticketmaster, respectivement.

L’avocat européen de la concurrence Damien Geradin, qui a co-écrit une étude sur ce sujet il y a quelques mois, a déclaré que la structure des frais de l’App Store était « inégale ». Il note que si des applications comme Tinder paient 30% de leurs ventes sur l’App Store à Apple, Uber et Airbnb ne paient rien. « Les problèmes sont beaucoup plus profonds que les 30% », a-t-il déclaré.