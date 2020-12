Apple condamné à une amende de 12 millions de dollars par l’agence italienne pour avoir trompé les consommateurs sur la résistance à l’eau de l’iPhone

Selon 9to5Mac, les régulateurs italiens ont condamné Apple à une amende de 10 millions d’euros (soit 11,95 millions de dollars) pour avoir fait des déclarations incomplètes sur la résistance à l’eau de certains modèles d’iPhone. L’agence concernée, L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), est chargée de veiller à ce que les entreprises traitent équitablement les consommateurs et les entreprises concurrentes. L’AGCM a déclaré qu’Apple avait commis deux violations.

Le premier concernait Apple faisant des déclarations sur la résistance à l’eau de modèles d’iPhone spécifiques sans dire aux consommateurs que les chiffres cités par Apple n’étaient vrais que dans des conditions de laboratoire idéales. Selon l’agence italienne, lors de tests réels, les iPhones testés n’ont pas pu passer le même test. Apple a commercialisé des modèles tels que l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone XR, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max comme étant étanches à une profondeur maximale comprise entre 1 et 4 mètres (3,37 pouces à 13,12 pouces) selon le modèle, jusqu’à 30 minutes. L’agence de réglementation italienne a souligné que le marketing d’Apple n’avait pas mentionné que les chiffres utilisés par le géant de la technologie pour promouvoir la résistance à l’eau sur les modèles d’iPhone susmentionnés n’étaient vrais que lors de tests de laboratoire spécifiques et contrôlés. Ces tests ont utilisé de l’eau statique et pure par opposition à l’eau agitée et salée avec laquelle un iPhone pourrait entrer en contact dans la vie réelle.

Apple est condamné à une amende de 12 millions de dollars pour avoir prétendument trompé les consommateurs sur la résistance à l'eau des modèles d'iPhone

Aussi grave que cela puisse paraître, Apple a été accusé d’un deuxième problème plus grave par l’agence de régulation italienne. Avec cette plainte, Apple utiliserait ses revendications de résistance à l’eau pour vendre des modèles d’iPhone, mais refuserait d’étendre la couverture de la garantie aux téléphones qui ont subi des dégâts d’eau. Bien qu’Apple inclue une clause de non-responsabilité disant: «La garantie ne couvre pas les dommages causés par des liquides», la clause de non-responsabilité tromperait très probablement la plupart des consommateurs. Pourquoi? L’agence italienne affirme qu’Apple ne précise pas le type de garantie dont il est question et les conditions et limites de la protection contre la résistance à l’eau promue par Apple.

Apple détermine si l’un de ses appareils a subi des dégâts d’eau grâce à l’utilisation d’indicateurs internes qui indiquent quand de l’eau s’est infiltrée dans un iPhone. Lorsque cet indicateur est positif, Apple n’honorera pas sa garantie, ce qui signifie que les propriétaires d’appareils ne recevront pas de réparation ou de remplacement gratuite.

En plus d’être condamné à une amende de 10 millions d’euros, Apple a été contraint de publier un avis sur son site Web italien via un lien «Informations sur la protection des consommateurs». Apple pourrait finir par faire face à des réclamations similaires déposées par d’autres pays de l’UE. Encore plus dommageables pour Apple, des actions collectives contre la société pourraient apparaître aux États-Unis.

Apple affirme que l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus sont résistants à l’eau IP67, ce qui signifie qu’ils sont protégés jusqu’à une profondeur maximale de 1 mètre (3 pieds 3,37 pouces) pendant 30 minutes maximum. D’autres modèles avec la même protection comprennent l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone X, l’iPhone XR et l’iPhone SE (deuxième génération). L’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone 11 ont une protection IP68 qui protège ces modèles jusqu’à une profondeur de 2 mètres (6,56 pieds) pendant 30 minutes. Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max offrent une protection jusqu’à une profondeur de 4 mètres (13,12 pieds) pendant 30 minutes maximum. Et la dernière gamme d’iPhone 12 offre 6 mètres de protection contre l’eau (19,69 pieds) pendant 30 minutes maximum.

De plus, les iPhones 2018, 2019 et 2020 (ainsi que l’iPhone SE de deuxième génération) sont protégés contre les liquides qui se répandent sur les combinés tels que les sodas, la bière, les jus, le café et le thé. Si vous renversez l’un de ces liquides sur votre iPhone, soulevez la zone touchée avec de l’eau du robinet et essuyez-la.

Le site d’assistance d’Apple répertorie quelques conseils sur la façon de protéger votre iPhone contre les dégâts d’eau. Selon l’entreprise: