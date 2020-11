Apple conclut un règlement de 113 millions de dollars sur des iPhones ralentis

Apple a conclu mercredi un règlement de 113 millions de dollars avec 34 procureurs généraux des États qui ont affirmé que le géant de la technologie cachait les problèmes de batterie de l’iPhone et limitait les performances de l’appareil avec une mise à jour logicielle de 2016.

Le règlement intervient après qu’Apple ait déjà accepté un règlement de 500 millions de dollars plus tôt cette année pour étrangler les anciens iPhones. Dans le dossier judiciaire de mercredi, Apple a nié avoir sciemment ralenti les appareils et a déclaré que le règlement ne signifiait pas que la société avait violé des lois. Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de TheWrap.

Le procès, intenté par 33 États et le district de Columbia, a affirmé qu’Apple avait induit ses clients en erreur en leur faisant croire qu’ils avaient besoin de nouveaux appareils, au lieu de leur faire savoir qu’ils pouvaient mettre à niveau leurs batteries et éviter de nombreux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Apple a déclaré qu’il avait ralenti les anciens iPhones pour économiser la batterie et éviter les arrêts inattendus. Dans le cadre du règlement de mercredi, Apple a accepté de «maintenir des pages Web facilement accessibles et visibles» contenant des informations sur la batterie de l’entreprise et d’autres problèmes, y compris les arrêts et les performances des appareils.

«Les grandes entreprises technologiques doivent cesser de manipuler les consommateurs et leur dire toute la vérité sur leurs pratiques et leurs produits», a déclaré le procureur général de l’Arizona, Mark Bronovich, dans un communiqué.

L’Arizona, avec les procureurs généraux de l’Indiana et de l’Arkansas, a mené l’enquête. Les clients de l’État d’origine d’Apple, en Californie, recevront 24,6 millions de dollars dans le cadre du règlement global.

Le règlement intervient le jour même où la société a accepté de réduire ses frais de transaction App Store pour les petits développeurs.

Vous pouvez lire le document de règlement complet en cliquant ici.

Pamela Chelin a contribué à ce rapport.