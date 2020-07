Apple assemble pour la première fois un iPhone haut de gamme en Inde

Il y a deux semaines, nous vous disions que le plus grand partenaire de fabrication d’Apple, Foxconn, prévoit d’investir la somme princière d’un milliard de dollars pour augmenter la production de l’iPhone en Inde. Ce dernier est le deuxième plus grand marché de smartphones au monde après la Chine, bien qu’il reste un pays en développement. En conséquence, les téléphones les moins chers se vendent le mieux, y compris les combinés au rapport qualité-prix de Xiaomi et la série Galaxy A de Samsung. L’iphone? Il est considéré comme un article de luxe dans le pays.

Apple produit l’iPhone 11 en Inde



En produisant l’iPhone en Inde, Apple évite de payer une lourde taxe à l’importation de 22% sur les unités expédiées dans le pays depuis la Chine. Et les iPhones fabriqués localement s’inscrivent dans l’initiative Make in India du Premier ministre Narendra Modi qui favorise les produits fabriqués en Inde. Dans le pays, le constructeur sous contrat Wistron assemble les 2016 iPhone 7 à Bengaluru à Chennai, Foxconn fait le iPhone XR. En s’en tenant aux modèles plus anciens, Apple est en mesure de vendre des iPhones aux consommateurs indiens à un prix plus abordable.

L’iPhone 11 d’Apple est maintenant en cours d’assemblage en Inde

Depuis quelques années, on parle d’Apple produisant certains de ses modèles actuels plus chers en Inde et India.com note que vendredi, le ministre indien du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré que le géant de la technologie avait commencé à iPhone 11 dans une installation Foxconn en Inde. Alors que le téléphone est le plus bas prix parmi les téléphones phares actuels d’Apple, Goyal a fièrement déclaré dans un tweet: « Un coup de pouce significatif pour Make in India! Apple a commencé à fabriquer un iPhone 11 en Inde, apportant un modèle haut de gamme pour le premier temps dans le pays «

En Inde, certains iPhone 11 produits dans le pays sont disponibles dans les magasins de détail. Le verrouillage ordonné en raison du coronavirus a retardé ces unités d’atteindre les étagères des magasins, mais elles y font maintenant lentement leur chemin. Cependant, l’iPhone 11 fabriqué localement a toujours le même prix de détail prohibitif (pour les Indiens) que celui indiqué sur les unités importées de Chine. Des sources anonymes disent qu’Apple a interrogé sa chaîne d’approvisionnement en Chine pour expédier des composants en Inde pour l’iPhone SE (2020). Le téléphone le plus abordable de la gamme iPhone, l’appareil est conçu sur mesure pour les consommateurs indiens qui ne peuvent se permettre aucun modèle de la gamme iPhone 11.

Les relations américano-chinoises restant médiocres, Apple craint que les États-Unis n’imposent des droits de douane sur l’iPhone. Un tarif n’est qu’un nom fantaisiste pour une taxe à l’importation et l’accord de phase 1 signé par les deux pays a évité aux fabricants chinois (et aux entreprises qui assemblent leurs téléphones dans un Apple comme la Chine) d’avoir à payer une taxe ou à la répercuter sur leurs clients en Chine. sous la forme de prix plus élevés. Bien que le transfert d’une partie de la production hors de Chine soit un sujet qu’Apple aurait sur la table depuis un certain temps, il y avait l’année dernière des rapports indiquant que le géant de la technologie cherchait à déplacer 20% de la production de téléphones hors de Chine. L’Inde serait le choix évident, même si l’on se demande si Apple peut mettre en place une chaîne d’approvisionnement capable de lui fournir des pièces en quantité et en qualité dont Apple a besoin. Le deuxième plus grand assembleur d’iPhone, Pegatron, rejoindra Foxconn et

Wistron en Inde selon les dernières rumeurs.

Il y a plus d’un demi-milliard d’utilisateurs de smartphones en Inde, mais le pays avait un revenu national brut par habitant de 7680 dollars en 2018 selon la Banque mondiale; cela se compare à plus de 63 000 $ aux États-Unis. Ainsi, les ventes de combinés haut de gamme sont beaucoup moins nombreuses en Inde. Apple est le leader dans cette catégorie tandis que Xiaomi est le premier fabricant de smartphones du pays. Au cours du deuxième trimestre, les cinq principaux fournisseurs de smartphones en Inde étaient Xiaomi, Vivo, Samsung, Oppo et Realme. En raison de la pandémie COVID-19, le nombre de combinés livrés au pays a presque diminué de moitié, passant de 33 millions au deuxième trimestre de 2019 à 17,3 millions au cours du trimestre de cette année.