Apple apporte 100 nouveaux emoji et plus à l’iPhone avec la sortie d’iOS 14.2

Les fans d’emoji utilisant un iPhone devraient être heureux de voir cela iOS 14.2 a été publié. Pourquoi? Parce que la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple comprend un grand nombre de nouveaux emoji, y compris un drapeau de fierté transgenre, un dodo, un emoji au doigt pincé, un cœur anatomique, des poumons, un homme nourrissant un bébé, et plus encore. Vous pouvez voir la liste complète des nouveaux emoji fournis avec iOS 14.2 par visiter le site Web d’Emojipedia.

Apple met à jour iOS, iPadOS et watchOS



L’une des nouvelles fonctionnalités amusantes pour iOS 14.2 apporte l’application de découverte musicale Shazam au centre de contrôle. Nous vous en avons parlé pour la première fois en septembre lorsque Apple a abandonné une version bêta publique pour iOS 14.2. Shazam est capable d’écouter une chanson en arrière-plan et assez rapidement, il affichera le nom de la chanson, l’artiste qui la chante, les paroles, etc. L’application a été l’une des premières à être présentée par Apple dans une série d’annonces emblématiques pour le tout nouvel App Store qui nous a dit que quoi que nous fassions, « il y a une application pour cela. » Il y a trois ans, Apple a décidé d’acheter Shazam pour 400 millions de dollars.

La liste des modifications et les corrections de bogues pour iOS 14.2

La mise à jour comprend huit nouveaux fonds d’écran en mode clair et sombre. Ceux qui possèdent un téléphone de la série iPhone 12 peuvent utiliser l’application Loupe pour détecter les personnes à proximité et mesurer leur distance en utilisant le capteur de profondeur LiDAR. Le capteur de temps de vol calcule le temps nécessaire à un faisceau de lumière infrarouge pour rebondir sur un sujet et revenir au téléphone. Avec ces données, des mesures de profondeur plus précises sont calculées permettant l’iPhone 12 Pro et Pro Max pour offrir des capacités AR améliorées et des flous bokeh améliorés sur les portraits. En parlant de la série iPhone 12, iOS 14.2 ajoute la prise en charge de l’accessoire Leather Sleeve MagSafe. Des étuis en cuir avec MagSafe seront disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui. Les manches et le MagSafe Duo Charger. Les manchons en cuir et le chargeur MagSafe Duo seront commercialisés à une date ultérieure, peut-être pas avant 2021.

La mise à jour vers iOS 14.2 permet également de fournir une charge optimisée de la batterie pour les AirPod, ce qui ralentit la vitesse à laquelle les batteries des écouteurs Bluetooth sans fil vieillissent. Les utilisateurs recevront une notification chaque fois que les niveaux audio de leurs écouteurs sont trop forts et pourraient causer des problèmes d’audition aux utilisateurs. Les nouvelles commandes AirPlay peuvent diffuser des divertissements dans toute votre maison. Et il y a beaucoup plus d’articles sur la liste des modifications.

La mise à jour corrige également un certain nombre de problèmes, notamment celui qui maintient l’écran de l’iPhone noir lors de la visualisation du contenu Netflix et celui qui fait apparaître le viseur de l’appareil photo en noir lorsque l’application appareil photo est ouverte. Certains des problèmes résolus tournent autour de widgets tels que le widget météo qui affiche la température en degrés Celsius même lorsqu’elle est définie sur Fahrenheit. Un bogue force l’application Apple Watch à se fermer de manière inattendue lorsqu’elle est ouverte et dans certains cas, Apple Pay n’enverra ni n’acceptera d’argent via Siri. Un bug empêche les appareils de se charger sans fil.

Pour mettre à jour votre iPhone, accédez à Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si la mise à jour est sur votre appareil, appuyez sur Télécharger et installer. Comme nous l’avons dit, iPadOS 14.2 est également disponible pour être installé sur une tablette iPad compatible et pour ce faire, utilisez les mêmes instructions que nous vous avons indiquées pour l’iPhone. La nouvelle mise à jour de watchOS 7.1 contient «de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bogues». Pour mettre à jour votre montre Apple, assurez-vous d’abord que votre iPhone exécute la dernière version d’iOS. Assurez-vous que votre Apple Watch est mise à jour à au moins 50% et connectez votre iPhone au Wi-Fi. Gardez votre iPhone à proximité de votre Apple Watch et la mise à jour se dérouleront sur plusieurs minutes à une heure. Ainsi, vous voudrez peut-être attendre la mise à jour pendant la nuit.

