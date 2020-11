Apple annonce l’événement Silicon Mac «  One More Thing  » le 10 novembre

Apple a confirmé organiser un événement virtuel le 10 novembre, ce qui devrait être le cas lorsque la société dévoilera sa prochaine génération d’ordinateurs Mac équipés de nouveaux processeurs.Le géant de la technologie a annoncé qu’il organisait un événement « One More Thing » à 18h00 GMT la semaine prochaine. via des e-mails aux médias, un riff sur le célèbre slogan de Steve Jobs, cofondateur d’Apple, à la fin des présentations, avant de révéler une dernière surprise.Apple a présenté son intention de passer des processeurs fabriqués par Intel à son propre processeur Silicon ( Lors de sa conférence annuelle des développeurs en juin, lors de sa conférence annuelle des développeurs en juin, la i newsletter, dernières nouvelles et analyses, Apple a hésité à confirmer la date exacte de mise en vente du premier radeau de Mac fonctionnant sur les nouvelles puces au moment où la première machine serait disponible «d’ici la fin de l’année». La décision est importante pour la gamme d’ordinateurs portables et de bureau d’Apple, car la société affirme que ses propres puces permettront à ses machines de fonctionner plus rapidement tout en consommant moins d’énergie que ce qui est possible avec les puces fabriquées par Intel. événements au cours des trois derniers mois (Photo: Getty) On ne sait pas quels seront les produits annoncés, mais il est plus probable qu’il s’agisse d’ordinateurs portables MacBook plutôt que d’iMac de bureau de la société. «Avec ses fonctionnalités puissantes et ses performances de pointe, Le silicium d’Apple rendra le Mac plus fort et plus performant que jamais », a déclaré Tim Cook, directeur général d’Apple en juin. «Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par l’avenir du Mac.» Lire la suite Test de l’iPad Air 2020: la tablette presque parfaite pour un usage général L’événement de la semaine prochaine marquera la troisième présentation virtuelle du produit d’Apple en autant de mois: à la suite du discours d’ouverture du mois dernier qui a révélé quatre iPhones et un mini haut-parleur intelligent HomePod et l’iPad de septembre Événement Air et Apple Watch: la société a annoncé la semaine dernière des bénéfices trimestriels records pour le Mac, atteignant 9 milliards de dollars (6,9 milliards de livres sterling), soit une augmentation de 30% par rapport à la même période de trois mois l’année précédente. exiger de nouveaux équipements informatiques pour travailler à domicile pendant l’épidémie de coronavirus est susceptible d’être un facteur déterminant derrière les chiffres records, le modèle MacBook Pro représentant la majorité des ventes.

Apple Mac Pro 2013 - 12 coeurs - AMD D700 - 512 SSD - 32 Go Ram - 2 999,00 € Mac Pro 2013 (6,1) - Intel Xeon E5 2697-V2 @ 2,7Ghz - 12 Coeurs / 24 Threads (30mo Cache L3) - 32Go ram 1866Mhz ECC - 512 Go SSD / Flash - AMD FirePro D700 x 2 (12 Go VRAM) - Mac OS X Catalina 10.15 - Reconditionné à neuf - Garantie : 6 mois (pieces & main d'oeuvre) Transporteur : UPS- Poids: 7 KG -Delais de

Apple Mac Pro 2013 - 12 coeurs - AMD D500 - 1 To SSD - 64 Go Ram - 2 799,00 € Mac Pro 2013 (6,1) - Intel Xeon E5 2697-V2 @ 2,7Ghz - 12 Coeurs / 24 Threads (30mo Cache L3) - 64 Go ram 1866Mhz ECC - 1 To SSD / Flash - AMD FirePro D500 x 2 (6Go VRAM) - Mac OS X Catalina 10.15 - Reconditionné à neuf - Garantie : 6 mois (pieces & main d'oeuvre) Transporteur : UPS- Poids: 7 KG -Delais de

Apple Mac Pro 2013 - 12 coeurs - AMD D300 - 500 Go SSD - 32 Go Ram - 2 499,00 € Mac Pro 2013 (6,1) - Intel Xeon E5 2697-V2 @ 2,7Ghz - 12 Coeurs / 24 Threads (30mo Cache L3) - 32 Go ram 1866Mhz ECC - 500 Go SSD / Flash - AMD FirePro D300 x 2 (4Go VRAM) - Mac OS X Catalina 10.15 - Reconditionné à neuf - Unité centrale + cable d'alimentation - Garantie : 6 mois (pieces & main d'oeuvre)

Apple Mac Pro 2013 - 12 coeurs - AMD D500 - 500 Go SSD - 32 Go Ram - 2 599,00 € Mac Pro 2013 (6,1) - Intel Xeon E5 2697-V2 @ 2,7Ghz - 12 Coeurs / 24 Threads (30mo Cache L3) - 32 Go ram 1866Mhz ECC - 500 Go SSD / Flash - AMD FirePro D500 x 2 (6Go VRAM) - Mac OS X Catalina 10.15 - Reconditionné à neuf - Garantie : 6 mois (pieces & main d'oeuvre) Transporteur : UPS- Poids: 7 KG -Delais de

Apple Mac Pro 2013 - 12 coeurs - AMD D700 - 1 To SSD - 64 Go Ram - 3 299,00 € Mac Pro 2013 (6,1) - Intel Xeon E5 2697-V2 @ 2,7Ghz - 12 Coeurs / 24 Threads (30mo Cache L3) - 64 Go ram 1866Mhz ECC - 1 To SSD / Flash - AMD FirePro D700 x 2 (12 Go VRAM) - Mac OS X Catalina 10.15 - Reconditionné à neuf - Garantie : 6 mois (pieces & main d'oeuvre) × Transporteur : UPS- Poids: 7 KG -Delais de

Apple iMac APPLE MXWU2FN 2020-iMac27 Retina5K i5 8Gb 3.3Ghz 512ssd iMac 27 pouces - Processeur Intel Core i5 10 th génération hexacœur à 3,3 GHz - Disque dur 512 SSD - 8 Go de mémoire Vive - Écran Retina 5K - Radeon Pro 5300 - Caméra FaceTime HD - Lecteur de carte SDXC - Bluetooth 4.2 + WiFi 802.11ac - macOS Catalina - L’iMac, un monstre ? De puissance, c’est certain. De