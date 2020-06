Apple annonce le calendrier de diffusion de la WWDC tandis que la 5G mène le stock à un niveau record

État de l’Union . En raison de la pandémie de COVID-19, Apple | a dû déplacer sa conférence annuelle des développeurs de la WWDC en ligne en raison de l’épidémie de COVID-19. Et aujourd’hui la société a finalement publié le calendrier des événements. À partir du 22 juin à 10 h 00 HAP (13 h HAE), tout le monde peut regarder gratuitement le discours d’ouverture en direct d’Apple Park. Au cours de la keynote, nous nous attendons à entendre plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités pour iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 et plus encore. À partir de 14 h HAP (17 h HAE) le même jour, Apple tiendra sa Apple diffusera son keynote WWDC gratuitement le 22 juin

Plus de 100 sessions d’ingénierie seront diffusées du 23 au 26 juin et elles dévoileront les nouveaux « technologies et principes de conception pour la prochaine génération d’applications ». À ces mêmes dates, les membres du programme Apple Developer ou du programme Apple Developer Enterprise (à partir du 11 juin à 9 h 00 HAP) pourront demander un rendez-vous en laboratoire individuel pour obtenir des «conseils détaillés sur la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités. » Les flux WWDC doivent être disponibles sur la page Web et l’application Apple Developer. Ce dernier peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store. Apple diffusera en direct son discours d’ouverture de la WWDC le 22 juin à partir de 9 h PDT Les actions d’Apple ont grimpé de 307 $ début mai pour atteindre hier un sommet historique à 354,77 $. En conséquence, davantage d’analystes de Wall Street ont commencé à recommander le titre. Selon Bloomberg, ces Wall Streeters voient deux raisons pour lesquelles Apple a rebondi de 60% sur le minimum de 224,37 $ atteint en mars lorsque la pandémie a commencé à fermer les États-Unis. Une raison est que plus tard cette année, Apple introduira les premiers modèles d’iPhone 5G . La deuxième raison pour laquelle les analystes sont si élevés sur Apple a à voir avec son unité de services en plein essor.

La nouvelle génération de 5G sans fil offrira des vitesses de téléchargement de données jusqu’à dix fois plus rapides que les vitesses de données 4G LTE actuelles. Avec la 5G, un film qui prend 20 minutes à télécharger via la 4G se charge en un clin d’œil. De nouvelles technologies et entreprises seront créées qui compteront sur les vitesses de données 5G plus rapides. Alors que la plupart des fabricants d’Android ont déjà des modèles 5G disponibles, la série 2020 iPhone 12 sera la première d’Apple conçue avec la 5G à l’esprit et permettra à Apple de rattraper ses concurrents concurrents.

L’analyste de Bank of America, Wamsi Mohan, a déclaré qu’Apple atteignait tous les cylindres avec une hausse attendue de 20% l’an prochain grâce aux revenus de l’iPhone et des produits portables. Dans une note aux clients, Mohan a également noté qu’Apple bénéficie d’une « pénétration continue dans [its] base installée, une trésorerie nette importante et des rendements du capital toujours élevés. « Lorsque l’analyste dit qu’Apple pénètre dans sa base installée, il parle des services de l’entreprise. En 2015, les expéditions d’iPhone ont culminé. quitte et a décidé de se concentrer sur sa base installée d’utilisateurs d’iPhone (qui s’élève actuellement à près de 1 milliard). L’entreprise s’est donc fixé pour objectif de doubler ses revenus de services de 25 milliards de dollars pour l’exercice 2015 à 50 milliards de dollars pour l’exercice 2020.

Sous le parapluie Services se trouvent certaines entreprises d’abonnement qui génèrent des revenus récurrents pour Apple, comme Apple Music, Apple Arcade, Apple News +, etc. L’App Store, AppleCare +, iCloud et Apple Pay sont également inclus dans ce segment d’activité. Au cours du deuxième trimestre fiscal, qui s’étend de janvier à mars, l’unité des services d’Apple a rapporté 13,35 milliards de dollars bruts. C’était le deuxième trimestre consécutif que l’unité des services d’Apple a déclaré un chiffre d’affaires supérieur à 50 milliards de dollars. En fait, pour le premier semestre de l’exercice, l’unité Services d’Apple a rapporté plus de 26 milliards de dollars; à moins d’un effondrement au second semestre, Apple devrait être en mesure d’atteindre son objectif de 50 milliards de dollars pour cet exercice.

Sur 45 sociétés de valeurs mobilières qui suivent Apple, 29 ont une cote d’achat sur le titre, 12 ont une cote de détention et quatre recommandent de vendre les actions.