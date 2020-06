Apple annonce iOS 14, macOS Big Sur, iPadOS 14 et watchOS 7

Apple a dévoilé les nouveaux iOS 14, macOS, iPadOS et watchOS en grande pompe lors de la Conférence mondiale des développeurs (WWDC 2020) tenue à Apple Park aux États-Unis aujourd’hui.

Les nouveaux produits verront les utilisateurs découvrir une toute nouvelle génération de fonctionnalités Apple et devraient révolutionner la façon dont nous utilisons nos appareils.

Dans ce qui est l’une des plus grandes mises à jour depuis des années, les fans d’Apple bénéficieront de nouveaux designs, de nouvelles fonctionnalités intelligentes, de nouvelles dispositions et d’une toute nouvelle façon d’utiliser votre iPhone, iPad et Mac.

Ici, nous jetons un coup d’œil à certaines des fonctionnalités les plus remarquables de chacune.

iPhone et iOS 14

iOS 14 introduit le changement le plus important dans les pages de l’écran d’accueil de l’iPhone avec l’ajout de widgets et d’une bibliothèque d’applications mis à niveau, une nouvelle façon d’accéder à l’App Store avec des clips d’application et une toute nouvelle mise à jour des messages.

Widgets

Les utilisateurs peuvent désormais faire preuve de créativité avec leurs propres widgets personnalisés sur l’écran de leur page d’accueil. Ils peuvent personnaliser la taille du widget et le rendre spécifique au sport, au travail, aux voyages ou à toute autre catégorie spécifique. En intégrant des applications et des widgets dans un seul espace, les utilisateurs peuvent tirer le meilleur parti de ce dont ils ont besoin.

Smart Stacks est une fonctionnalité qui vous fournira les widgets les plus appropriés tout au long de la journée. Par exemple, le matin, vous pouvez obtenir les nouvelles, pendant la journée, vous pouvez obtenir votre calendrier pour vérifier les réunions, et à la fin de la journée, vous pouvez obtenir un résumé du nombre d’étapes que vous avez accomplies. iOS 14 est suffisamment intelligent pour savoir ce que vous voulez.

Bibliothèque d’applications

La nouvelle bibliothèque d’applications est un espace séparé permettant aux utilisateurs d’organiser toutes leurs applications dans une seule vue, ce qui facilite plus que jamais la recherche des applications dont vous avez besoin pour le moment. Lorsque les pages et les pages d’applications deviennent trop compliquées à trier pour trouver cette application, la bibliothèque d’applications vous propose une division organisée basée sur une catégorie spécifique. Vous cherchez Shazam? Accédez au dossier musique. Vous cherchez Facebook? Accédez aux médias sociaux.

FaceTime, appels téléphoniques et vidéo

Maintenant, grâce à une nouvelle conception qui prend en charge l’image dans l’image, les utilisateurs peuvent regarder une vidéo ou prendre un appel FaceTime entrant tout en utilisant une application.

Si vous souhaitez continuer à regarder un épisode de cette dernière saison captivante, mais devez également répondre à un texte ou rechercher une recette, vous pouvez le faire sans sacrifier votre divertissement.

messages

Le concept de Messages sur l’iPhone est resté sensiblement le même dans iOS 14 avec quelques changements qui améliorent simplement l’expérience dans son ensemble. Les utilisateurs peuvent désormais faciliter la recherche des conversations les plus importantes pour eux en les épinglant simplement en haut.

Un autre changement concerne les conversations de groupe. Nous savons tous comment les groupes peuvent être en désordre, avec des réponses qui volent à gauche à droite et au centre. Désormais, avec les réponses en ligne, les utilisateurs peuvent répondre directement à un message spécifique. Ou pour rendre les choses encore plus claires, vous pouvez «mentionner» un utilisateur dans un message, qui ne notifiera cet utilisateur spécifique qu’à la place de l’ensemble du groupe.

iPad OS

iPadOS 14 est là et il est plus puissant que jamais. L’iPad prend désormais en charge encore plus d’applications spécifiques à l’iPad, propose de nouvelles conceptions d’applications et utilise une nouvelle disposition de page d’accueil.

Comme iOS 14, iPadOS proposera également des modifications aux messages, à Siri, aux appels / vidéos d’image dans l’image, etc. Mais soulignons quelque chose que seul l’iPad peut faire.

Griffonner

La nouvelle fonctionnalité «Scribble» apportera plus de fonctionnalités à l’Apple Pencil. Lorsque les utilisateurs écrivent n’importe quelle forme de texte, l’iPad le convertit automatiquement en texte dactylographié. Ceci est parfait pour prendre des notes, et comme il fonctionne dans n’importe quel champ de texte, il est idéal pour répondre à un message, rechercher sur le Web ou définir un rappel; vous n’avez même pas besoin de poser le crayon!

MacOS Big Sur

MacOS Big Sur est la plus grande mise à jour de Mac depuis macOS X. Entièrement repensé d’une manière qui reste familière aux utilisateurs, macOS Big Sur apporte des changements à la façon dont nous utilisons nos Mac.

Conception

macOS Big Sur verra certains des détails et fonctionnalités les plus importants du Mac peaufinés et raffinés pour rendre l’expérience plus facile et plus agréable. Des modifications d’icônes, des réglages de nuance et même la remasterisation des sons comme les pings de notification, les rayures de corbeille, les explosions de confettis et plus encore.

La nouvelle mise à jour du système sera également accompagnée d’un nouveau centre de contrôle et d’un centre de notification afin que les utilisateurs puissent accéder aux paramètres et widgets les plus pertinents dans des espaces simples et accessibles.

Safari nouveau et amélioré

Non seulement macOS Big Sur a apporté la plus grande mise à jour système à Mac depuis macOS X, mais il a également livré la plus grande mise à jour à Safari depuis 2003!

Il est désormais encore plus rapide grâce à un moteur Javascript rapide qui, selon Apple, charge les sites fréquemment visités en moyenne 50% plus vite que Chrome. Les utilisateurs peuvent désormais également personnaliser les pages d’accueil de Safari et bénéficier d’onglets repensés qui peuvent s’afficher encore plus. Et grâce à de nouvelles favicons, distinguer quelle page est parmi les nombreux onglets ouverts n’est plus un problème.

Safari peut même traduire des pages complètes de sept langues!

Planifiez votre prochain voyage

Avec macOS Big Sur, les nouvelles cartes aident les utilisateurs à découvrir des lieux et des activités avec des guides. Les guides fournissent des informations provenant de sources fiables sur les restaurants, les parcs et les lieux de vacances afin que vous puissiez prendre votre décision sur la prochaine destination. Si vous trouvez un endroit qui vous semble intéressant, explorez un peu plus profondément et obtenez une vue à 360 degrés de la zone.

