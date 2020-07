Apple aide Samsung à déclarer une estimation des bénéfices du T2 plus forte que prévu

Récemment, Samsung a révélé à quoi devraient ressembler ses résultats du deuxième trimestre lorsqu’elle publiera bientôt les chiffres définitifs. Le fabricant indique qu’il prévoit de faire état d’une baisse annuelle de 7% de ses revenus au deuxième trimestre, à 52 000 milliards de won coréens. Aux taux de change actuels, cela représente 46 milliards de dollars américains. Le bénéfice d’exploitation pour le trimestre clos en juin est estimé à 8,1 billions de wons coréens (6,6 milliards USD), en hausse de 23% d’une année sur l’autre.

Les résultats ont dépassé les estimations consensuelles des analystes de 51 billions de wons de chiffre d’affaires et de bénéfice d’exploitation de 6 500 milliards de wons. Sammy a été en tête des prévisions des analystes grâce à un paiement unique de 950 millions de dollars que la société a reçu de Pomme. DSCC dit que l’argent était dû à Samsung lorsque Apple a acheté moins de panneaux OLED de la société que ce qui était prévu par les termes de leur contrat. Grâce à ce paiement, l’unité des appareils d’affichage de Samsung a déclaré un bénéfice pour le trimestre au lieu d’une perte. Au cours du même trimestre l’an dernier, Apple aurait payé à Samsung 770 millions de dollars pour un manque de commandes de panneaux OLED. Le contrat obligeait Samsung à livrer 100 millions de panneaux à environ 70 $ la pop

Apple reste accro à Samsung en tant que fournisseur d’iPhone



Apple a essayé de réduire sa dépendance à l’égard de Samsung en tant que fournisseur d’iPhone. Après tout, Coke achète-t-il du sirop de cola à Pepsi? Samsung a été le plus grand fournisseur d’Apple de panneaux OLED pour l’iPhone et Apple a cherché à ajouter du verre de LG et de Beijing Oriental Electronics (BOE). Cependant, plus tôt cette année, il a été allégué que BOE avait échoué à un test de qualité effectué par Apple. Ironiquement, BOE aurait échoué à un test de qualité mené par Samsung, qui est censé considérer les écrans OLED de la société pour les modèles phares du Galaxy S21 2021.

Le secteur des semi-conducteurs de Samsung a connu une forte demande pour les puces de mémoire utilisées par les entreprises de cloud computing qui cherchent à étendre leurs capacités car de plus en plus de personnes sont obligées de travailler à domicile. Avec l’augmentation des prix des puces de mémoire flash DRAM et NAND, Samsung a gagné environ 5 billions de won coréens au deuxième trimestre. Les activités mobiles et grand public de Samsung ont été touchées par la pandémie au cours des trois mois, mais les résultats n’ont pas été aussi mauvais que prévu. Encore, La série phare Galaxy S20 de la société se porte mal aux États-Unis, derrière les chiffres affichés par les lignes Galaxy S10 et Galaxy S9 en 2019 et 2018 respectivement. Le 5 août, Samsung devrait présenter le Ligne Galaxy Note 20. Nous devrions également voir dans un proche avenir le Galaxy Z Note 2 et le Galaxy Z Flip 5G pliable.

Les problèmes de Sammy à la caisse enregistreuse peuvent être vus dans d’autres données. En avril et mai Huawei est devenu le premier fabricant de smartphones au monde. Les chiffres de mai montraient au fabricant chinois une avance très fine sur Samsung; Huawei était responsable de 19,7% des expéditions mondiales de smartphones en mai, contre 19,6% pour Samsung. Ce qui pourrait vraiment blesser Samsung aux États-Unis, c’est l’économie ravagée. Des millions d’Américains sont toujours sans emploi et l’argent qui pourrait normalement être utilisé pour acheter un combiné coûteux doit maintenant être utilisé pour mettre de la nourriture sur la table.

Le rapport complet des résultats du deuxième trimestre sera publié un peu plus tard ce mois-ci. Quant à Apple, le revers de la médaille est que lorsqu’elle publiera ses résultats du troisième trimestre fiscal le 30 juillet, elle devra rendre compte du paiement à Samsung quelque part dans son rapport financier. La plupart des investisseurs sont capables de hausser les épaules lors de paiements uniques comme celui-ci, cela ne devrait donc pas avoir d’effet sur Apple. Le seul point négatif est qu’Apple ne semble pas pouvoir mettre fin à sa dépendance à Samsung.