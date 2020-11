Apple accélère la production de modèles plus anciens alors que les problèmes d’approvisionnement de l’iPhone 12 augmentent: rapport

Apple a augmenté la production d’anciens modèles d’iPhone pour compenser la pénurie de iPhone 12, rapports Nikkei Asia.

La gamme de cette année a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus, et seuls deux des quatre modèles sont actuellement en vente. Globalement, le délai de livraison est d’environ 10 jours pour l’iPhone 12 et 23 jours pour l’iPhone 12 Pro.

La demande pour les premiers iPhones compatibles 5G d’Apple est apparemment plus élevé que prévu, et certains composants tels que les puces d’alimentation et les éléments LiDAR sont insuffisants.

La pénurie de composants est apparemment un problème à l’échelle du secteur causé par une augmentation de la demande de silicium de la part de différents fournisseurs et des perturbations liées à Covid-19. Le trimestre de lancement est généralement les trois mois les plus chargés d’Apple et les fournisseurs donneraient la priorité à l’entreprise en général et à l’iPhone 12 en particulier pour améliorer la disponibilité.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, avait plus tôt a mis en garde contre les contraintes d’approvisionnement de l’iPhone 12 lors d’un appel avec des analystes, ajoutant qu ‘«il est difficile de prédire» la durée du problème.

Production de 2 millions d’unités iPad apparemment affectée à cause de l’iPhone 12

Pour sa part, la société aurait réaffecté certains composants destinés aux iPad à l’iPhone 12 Pro.

En outre, la société aurait demandé aux fournisseurs de fabriquer plus de 20 millions d’unités d’iPhone SE, iPhone 11 et iPhone XR d’octobre à début 2021. Il semble que l’iPhone SE et l’iPhone 11 représenteront la majeure partie de ces commandes.

Le rapport indique également que les modèles iPhone SE, iPhone 11 et iPhone XR qui seront assemblés après octobre ne sera pas livré avec un chargeur et des écouteurs filaires.

La demande pour l’iPhone 11 est apparemment toujours forte et on ne s’attend pas à ce qu’elle affecte les ventes de l’iPhone 12 Pro et Pro Max en raison de la différence dans les spécifications.

Le géant de Cupertino prévoit de fabriquer environ 75 millions de 80 millions d’unités de l’iPhone 12 cette année.