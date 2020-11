Apple abandonnerait l’iPad mini après la sortie du premier iPhone pliable

Site Internet israélien Le vérificateur (via AppleTrack) rapporte exclusivement qu’un iPhone pliable arrivera en 2022.

Les rumeurs entourant un iPhone pliable circulent depuis un certain temps, la plus récente alléguant qu’Apple teste des appareils pliables avec Échantillons d’écran fabriqués par Samsung.

Selon le rapport d’aujourd’hui, l’iPhone pliable sera un croisement entre l’iPhone et l’iPad mini. Ceci est conforme à une fuite qui prétendait que l’iPhone pliable serait plus un iPad pliable et il exécutera iPadOS. Apple arrêtera apparemment l’iPad mini après avoir sorti un iPhone flexible.

Le premier iPhone pliable devrait offrir au moins 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et le modèle de base coûtera apparemment 1499 $. Il serait dévoilé en novembre 2022.

Il est préférable de prendre le rapport avec une pincée de sel, car le prix présumé semble trop généreux pour un téléphone pliable de marque Apple.

Apple est tenu de sortir un appareil pliable tôt ou tard, comme l’a montré divers brevets. Samsung parie clairement sur le facteur de forme, certains rapports affirmant même que sa série phare actuelle prenez une banquette arrière une fois que les téléphones pliables deviennent courants.

Google se prépare apparemment également à publier un Pixel pliable. LG et Microsoft plongent actuellement leurs orteils dans l’eau en lançant des téléphones à double écran pour voir s’il y a de la place pour de tels appareils.