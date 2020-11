Appel à des «  visites à domicile  » pour atteindre les personnes introuvables

Le gouvernement écossais a été exhorté à renforcer les efforts de recherche des coronavirus du pays en envoyant des responsables rendre visite aux personnes dont le test est positif mais qui ne peuvent pas être contactés par téléphone. Testez et protégez le personnel ou ayez une autre bonne raison de ne pas répondre.La newsletter i politique a coupé le bruit L’appel est intervenu après que les chiffres officiels ont montré que depuis le 22 juin, un total de 3512 personnes testées positives pour Covid-19 en Écosse étaient alors incapables de le faire. Public Health Scotland a déclaré que ce chiffre s’élevait à 6% de ceux qui avaient été testés positifs, le décrivant comme une «très faible proportion» du nombre total de cas. Nicola Sturgeon a décrit le chiffre comme «une préoccupation», mais a déclaré que ce n’était pas la faute du personnel de Test and Protect, ajoutant que tout le monde avait une «responsabilité personnelle» de s’engager avec le système. Aucun contact téléphonique Cependant, Monic, porte-parole du Labour pour la santé a Lennon a déclaré que le simple fait d’abandonner les personnes qui n’ont pas pu être contactées de la manière habituelle «n’est pas une option». [are] nécessaire pour atteindre les personnes qui peuvent être malades ou vulnérables en cas d’échec du contact téléphonique », a-t-elle ajouté. Dans le cadre du système actuel, les responsables de Test and Protect contactent les personnes dont le test est positif par téléphone et les interrogent pour identifier leurs contacts proches qui peuvent également être à risque. Les contacts de la personne reçoivent ensuite généralement un message texte leur conseillant de s’isoler, bien que Mme Sturgeon ait déclaré que certains contacts étaient désormais également contactés par téléphone.Pendant les questions du premier ministre, elle a été à plusieurs reprises pressée sur la question des tests par Ruth Davidson. Interrogée sur les 3500 personnes positives à Covid qui n’ont pas pu être contactées, elle a déclaré: «Bien sûr, c’est une préoccupation.» Monica Lennon, du Labour, a déclaré que «ce n’est pas une option» d’ignorer le non-fait contacts (Photo: Getty) Mais elle a ajouté: «Il est simplement et factuellement faux de décrire cela comme un échec de Test and Protect, ou en quelque sorte dû à un manque de ressources.« Ce sont des gens qui, malgré les meilleurs efforts de Test an d Protégez, ne répondez pas à leur téléphone et ne répondez pas aux SMS. « Nous avons tous une responsabilité personnelle – vous ne pouvez pas blâmer Test and Protect si les gens ne répondent pas à leur téléphone. » Elle a ajouté que les derniers chiffres montrent le service a retracé 95,8% des cas dans les 72 heures – dépassant la norme de 80% de l’Organisation mondiale de la santé. Lire la suite Dernier coronavirus: les traceurs de contact écossais envoient des messages texte alors que le système est mis à rude épreuve Cependant, les conservateurs ont souligné plus tard que, bien que cet objectif soit maintenant atteint, il avait été manqué pendant huit semaines consécutives entre août et octobre. qu’il ne faut pas s’attendre à ce que les traceurs de contact aient des «conversations en face à face avec des personnes positives pour Covid» en leur rendant visite à domicile. «L’essentiel dans tout cela est que les gens doivent assumer un certain degré de responsabilité personnelle, « Il a ajouté. » Test and Protect et les personnes qui y travaillent ne peuvent être tenus responsables des personnes qui ne sont pas prêtes à faire la chose responsable et à répondre à leur téléphone ou à répondre aux messages texte. »

PUMA Maillot Domicile Italia Replica à manche longue, Bleu, Taille XXL, Vêtements Blue/Peacoat - Personne ne se souvient de ses premiers pas. Mais chacun de nous se souvient de sa première passion. Au moment où tu enfiles le "Azzurro", les images de nos premiers tournois redéfilent en secret devant nos yeux. Les images du jour où tu étais plein d'espoir devant la télévision, du jour où tu as ressentis

PUMA Maillot Domicile Italia Replica à manche longue, Bleu, Taille L, Vêtements Blue/Peacoat - Personne ne se souvient de ses premiers pas. Mais chacun de nous se souvient de sa première passion. Au moment où tu enfiles le "Azzurro", les images de nos premiers tournois redéfilent en secret devant nos yeux. Les images du jour où tu étais plein d'espoir devant la télévision, du jour où tu as ressentis

PUMA Maillot Domicile Italia Replica à manche longue, Bleu, Taille M, Vêtements Blue/Peacoat - Personne ne se souvient de ses premiers pas. Mais chacun de nous se souvient de sa première passion. Au moment où tu enfiles le "Azzurro", les images de nos premiers tournois redéfilent en secret devant nos yeux. Les images du jour où tu étais plein d'espoir devant la télévision, du jour où tu as ressentis

PUMA Maillot Domicile Italia Replica à manche longue, Bleu, Taille XL, Vêtements Blue/Peacoat - Personne ne se souvient de ses premiers pas. Mais chacun de nous se souvient de sa première passion. Au moment où tu enfiles le "Azzurro", les images de nos premiers tournois redéfilent en secret devant nos yeux. Les images du jour où tu étais plein d'espoir devant la télévision, du jour où tu as ressentis

Maisons du Monde Table à manger haute en métal et manguier massif 4 personnes L130 Factory Idéale pour manger en hauteur ou pour déjeuner debout, la table à manger haute 4 personnes L130 FACTORY appelle au partage et à la convivialité. Rien de tel qu'une structure et des pieds en métal noir pour mettre en valeur un beau plateau en manguier massif. Il n'y a plus qu'à inviter vos amis lors d'un

PUMA Maillot Domicile Italia Replica à manche longue, Bleu, Taille S, Vêtements Blue/Peacoat - Personne ne se souvient de ses premiers pas. Mais chacun de nous se souvient de sa première passion. Au moment où tu enfiles le "Azzurro", les images de nos premiers tournois redéfilent en secret devant nos yeux. Les images du jour où tu étais plein d'espoir devant la télévision, du jour où tu as ressentis