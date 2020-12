Apparemment premier contact entre Vedad Ibisevic et 1. FC Köln

Vedad Ibisevic est apparemment en premier contact avec le 1. FC Cologne. Gonzalo Paciencia manquera probablement plus longtemps la S04 et Benedikt Höwedes n’a pas le temps pour Schalke. Les nouvelles et les rumeurs sur Schalke 04.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles de Schalke ici.

Le premier contact serait intervenu entre l’attaquant disgracié de S04 Vedad Ibisevic et le 1. FC Köln. Qui rapporte Ciel.

Selon cela, il y a déjà eu des discussions entre les responsables d’Effzeh et la direction de l’attaquant, dont le contrat à Gelsenkirchen sera résilié le 31 décembre 2020 après des différends avec l’entraîneur adjoint Naldo. En conséquence, Ibisevic serait disponible pour un transfert gratuit.

Plus récemment, le Express rapporte que le joueur de 36 ans est « certainement une considération » à Cologne.

Bundesliga – le classement de l’argent de la télévision: c’est ce que les clubs de Bundesliga collectent 1/19 Le lundi 7 décembre, le LDF fixera la clé de la distribution des fonds télévisés pour les quatre prochaines années. Mais comment est la distribution actuellement? Nous montrons le classement des 18 clubs de Bundesliga (source: kicker). 2/19 18e place: ARMINIA BIELEFELD – 34,31 millions d’euros (31,93 millions d’euros de revenus nationaux, 2,38 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Matthias Koch 3/19 17e place: UNION BERLIN – 37,07 millions d’euros (34,69 millions d’euros de revenus nationaux, 2,38 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Arnulf Hettrich 4/19 16e place: VFB STUTTGART – 45,71 millions d’euros (41,40 millions d’euros de revenus nationaux, 4,31 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Uwe Kraft 5/19 15e place: 1. FC KÖLN – 47,04 millions d’euros (43,14 millions d’euros de revenus nationaux, 3,90 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Bernd Feil 6/19 14e place: FC AUGSBURG – 49,73 millions d’euros (45,18 millions d’euros de revenus nationaux, 4,55 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Poolfoto 7/19 13e place: 1er FSV MAINZ – 54,76 millions d’euros (48,92 millions d’euros de revenus nationaux, 5,84 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Poolfoto 8/19 12e place: WERDER BREMEN – 55,92 millions d’euros (52,90 millions d’euros de revenus nationaux, 3,02 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Poolfoto 9/19 11e place: SC FREIBURG – 57,76 millions d’euros (54,09 millions d’euros de revenus nationaux, 3,76 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Nordphoto 10/19 10e place: HERTHA BSC – 66,51 millions d’euros (61,97 millions d’euros de revenus nationaux, 4,54 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Poolfoto 11/19 9e place: VFL WOLFSBURG – 69,02 millions d’euros (58,38 millions d’euros de revenus nationaux, 10,64 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Tim Goode 12/19 8e place: TSG 1899 HOFFENHEIM – 71,98 millions d’euros (66,78 millions d’euros de revenus nationaux, 5,20 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Mike Egerton 13/19 7e place: FC SCHALKE 04 – 75,25 millions d’euros (59,30 millions d’euros de revenus nationaux, 15,95 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / John Walton 14/19 6ème place: EINTRACHT FRANCFORT – 75,69 millions d’euros (63,85 millions d’euros de revenus nationaux, 11,84 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Ulrich Hufnagel 15/19 5e place: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH – 77,60 millions d’euros (67,95 millions d’euros de revenus nationaux, 9,65 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Roger Petzsche 16/19 4e place: RB LEIPZIG – 81,69 millions d’euros (69,30 millions d’euros de revenus nationaux, 12,39 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Mike Egerton 17/19 3ème place: BAYER LEVERKUSEN – 88,07 millions d’euros (70,05 millions d’euros de revenus nationaux, 18,02 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Mike Egerton 18/19 2ème place: BORUSSIA DORTMUND – 94,95 millions d’euros (73,34 millions d’euros de revenus nationaux, 21,61 millions d’euros de revenus internationaux) © imago images / Yannis Halas 19/19 1ère place: FC BAYERN MÜNCHEN – 105,40 millions d’euros (74,30 millions d’euros de revenus nationaux, 31,10 millions d’euros de revenus internationaux)

S04: Goncalo Paciencia manquera probablement Schalke plus longtemps

Schalke 04 devra apparemment se passer de Goncalo Paciencia pendant des semaines. Cela vient d’un message que l’attaquant lui-même a diffusé sur Instagram. En conséquence, Paciencia se remet actuellement d’une opération.

«Parfois, vous faites tout bien, prenez soin de vous, vous faites de l’exercice, vous vous détendez, vous faites de votre corps votre priorité et faites tout ce que vous pouvez pour éviter les blessures. Et pourtant, le monde s’effondre en un instant», écrit-il.

L’attaquant s’était blessé au genou avant le match de Gladbach et s’était envolé pour son pays natal portugais pour un traitement supplémentaire. Le club n’a pas encore fourni un diagnostic précis de la blessure. Selon les médias, il ne pourrait être disponible pour les mineurs avant la nouvelle année.

Après la suspension d’Ibisevic, Schalke est sans attaquant professionnel nominal.

S04: Höwedes n’a pas le temps pour Schalke

Benedikt Höwedes a déclaré qu’il n’avait pas le temps de soutenir Schalke en tant que gestionnaire de crise. « Je n’ai pas le temps pour le moment », expliquait Höwedes dans le « double passe CHECK24 » Sport1. « Ma famille s’agrandira bientôt. »

C’est aussi la raison pour laquelle Höwedes a mis fin à sa carrière active. « Si je me précipitais dans quelque chose maintenant, je me contredirais », a poursuivi Höwedes.

Il considère également que la composition de l’équipe des mineurs est problématique. « Le mélange dans l’équipe n’est pas juste. Vous avez besoin de porte-parole, d’individualistes, de joueurs d’équipe – ce n’est pas vrai, cela se voit sur le terrain », a-t-il déclaré.

Schalke 04: L’horaire jusqu’à Noël