Apokolips War – Jerry O’Connell parle de Superman

Grandir, Jerry O’Connell adoré le Superman films avec Christopher Reeve. Il les a tous regardés, mais son préféré reste le 1978 Richard Donner original. L’acteur a eu l’occasion de jouer un rôle dans un test d’écran de réglage en direct pour Le retour de Superman (2006) avant que la partie ne soit Brandon Routh. La première exposition d’O’Connell au travail de voix off dans le domaine de l’animation de Warner Bros pour DC était pour Le Batman série télévisée en 2007 sous le nom de Nightwing. L’alter ego de Dick Grayson était le Robin d’origine de Batman avant de grandir et de partir seul. En 2010, il a fourni la voix du capitaine Marvel de DC (alias Shazam!) Dans DC’s Collection Shorts. Cinq ans plus tard, il décroche le rôle de Superman dans Justice League: Trône d’Atlantis reprenant le rôle six fois de plus, aboutissant au dernier film de Warner Bros DC Animated Movie Universe Justice League Dark: Apokolips War. J’ai parlé à O’Connell de son évolution en tant que Superman au cours des six dernières années.

L’approche méthodique de Jerry O’Connell à Superman pour Justice League

« Ce fut un voyage aussi amusant en tant qu’acteur, combien de niveaux l’équipe d’animation de Warner Bros m’a permis de jouer », a déclaré O’Connell. « Ils me donnent juste beaucoup de choses avec lesquelles jouer, et c’est pourquoi les gens l’aiment tellement. Chaque film est une nouvelle version non seulement de Superman mais de chaque personnage. » En tant que fan de Man of Steel, il a admis avoir profité de chaque occasion pour voir des films de Superman dans les cinémas et IMAX, lorsque cela était possible. L’acteur est ouvert en ce qui concerne les commentaires des fans à chaque performance allant dans la prochaine Ligue de justiceprojet lié. « Ma première recherche est que je vais sur Reddit, Twitter, les plateformes de médias sociaux et [other] plates-formes de fans « , a déclaré O’Connell. » Je reçois des notes sur la façon dont je l’ai fait dans le film précédent. Ils interagissent un peu, mais pas trop. Je ne veux pas ouvrir les vannes. La base de fans peut être un peu intense pour moi, mais j’essaie d’obtenir des commentaires. Les fans connaissent Superman bien plus que moi. J’aurai fini et ils seront toujours aux commandes. J’essaie d’obtenir autant de commentaires des fans que possible. «

Malgré son humilité, O’Connell souligne comment son travail acharné a porté ses fruits en vantant son succès sur La mort de Superman (2018). « Je suis pratiquement sure [the film] est à 98% sur Rotten Tomatoes « , a-t-il dit. » Si j’en avais 98 pendant mes études secondaires, je n’agirais pas. Je serais en train de concevoir un logiciel et de lancer des fusées dans l’espace. « Tout en exprimant Superman, il a également eu l’opportunité d’exploiter davantage son côté comique en jouant Ray Palmer / The Atom dans la série animée. Justice League Action. « Il y a un peu plus de comédie quand il s’agit de jouer à l’Atom », a déclaré O’Connell. « Il y a un peu moins de trucs d’homme de tête. Quand tu es un homme de tête, tu dois le durcir un peu. Il faut que tu joues. Je peux être un peu plus lâche avec Atom. Il n’est pas là depuis 1938 que tout le monde a un idée distincte de qui est l’Atom. Il y a beaucoup moins de commentaires sur Twitter lorsque je joue à Atom que lorsque je joue à Superman. Je dois être un peu plus conscient lorsque je joue à Superman. » Ironiquement, Routh a fini par jouer également la version live-action de l’Atom dans les DC de la CW Legends of Tomorrow.

Une rivalité inspirante

O’Connell’s Ligue de justice co-star Jason O’Mara a été en mesure de tirer le double devoir en tant que Batman pour Warner Bros Animation et The Patriot sur ABC Agents de S.H.I.E.L.D. Après l’avoir rencontré lors d’un Comic-Con, O’Connell a enflammé de manière ludique sa rivalité avec O’Mara comme Superman et Batman. « J’ai vu à quel point il est bien construit », a-t-il déclaré. « Nous nous sommes tous rencontrés à LA Comic-Con. J’ai immédiatement commencé à aller au gymnase. Je ne suis vraiment pas en forme comme je le suis actuellement. Je ne pense pas que je serais capable de jouer physiquement un super-héros. Maintenant … eh bien personne ne s’entraîne maintenant, à cause de la quarantaine. Maintenant j’ai un abonnement au gym, et je bois des boissons protéinées et j’essaye de m’assurer que Jason O’Mara n’est pas aussi musclé que moi. Malheureusement, il est légèrement plus musclé que moi … Très peu. Je ne pense pas pouvoir le combattre, mais je ferais un bon combat. J’avoue qu’il gagnerait finalement, mais il ne reviendrait pas indemne. «

Parmi les autres projets à venir d’O’Connell, il jouera dans Ballbuster et La liste F ** k-It prévu pour 2020. Il va tirer Or d’été contraire Justin Long et l’animation Star Trek: ponts inférieurs. Les productions étant suspendues et les Américains pratiquant la distanciation sociale et l’auto-isolement, un fan lui a rappelé Sliders épisode centré sur une pandémie. « Notre deuxième épisode de Sliders s’appelait « Fever » « , se souvient-il. » Twitter m’a rappelé cela à propos d’un monde où il y avait une pandémie. Professeur Arturo (John Rhys Davies) a trouvé un remède. Vous avez découvert que j’étais patient zéro et j’étais recherché. » Justice League Dark: Apokolips War est disponible dès maintenant en téléchargement numérique et sur DVD, Blu-Ray ™, Steelbook Blu-Ray ™ et Minifig Blu-Ray ™ à partir du 18 mai.

