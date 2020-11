Apex Legends Tweaks Battle Pass de la saison 7 au milieu de plaintes de progression lente

in

La septième saison d’Apex Legends est peut-être la plus importante à ce jour, et le battage médiatique entourant son lancement était surréaliste. Surnommée Ascension, cette saison a ajouté de nombreux changements à la bataille royale, notamment une toute nouvelle carte, un nouveau personnage, un véhicule à conduire et de nombreux ajustements d’équilibrage. Cependant, peu de temps après la mise en ligne de la mise à jour, la communauté a exprimé son mécontentement face à l’Ascencion Battle Pass. Cela a incité une réponse rapide du développeur pour résoudre la situation.

À l’approche de la saison 7, Respawn a apporté quelques modifications au système de défi Apex Legends Battle Pass, dans le but de faire « progression plus rationalisée et enrichissante». Au lieu d’attribuer des points, relever des défis accorde désormais aux joueurs entre une et cinq étoiles, en fonction de la difficulté. Gagner dix étoiles correspond à un niveau de passe de combat, avec des défis XP attribuant une étoile pour chaque 10000XP gagné.

Ce système remanié a également transformé les défis hebdomadaires récurrents en quotidiens remaniés. Pendant ce temps, des défis hebdomadaires uniques seront disponibles pour l’intégralité de la saison, mais la difficulté est plus cohérente. L’idée était de permettre aux joueurs de mieux comprendre la progression des passes de bataille. Cependant, la réaction de la communauté à ces changements suggérait le contraire.

Tollé dans la communauté Apex à propos de la lente progression du système de passe de combat

Avant le déploiement du patch de la saison 7, un utilisateur a expliqué pourquoi il pensait que le système de passe de combat était «intentionnellement cassé» dans un article de Reddit.

« Respawn changera le système pour qu’il ne soit pas tout à fait si mauvais mais toujours terrible,»A écrit Redditor u / Xzanos. « Si je voyais que certains de ces défis avaient doublé, je serais énervé, mais maintenant qu’ils ont triplé ou plus? J’accueillerais «juste» le double.

«Sans parler du fait qu’ils réduiront probablement les coûts pour obtenir une étoile via XP à 5k, ce qui est encore énorme. Mais quand ce n’est pas 10 km, il est accueilli à bras ouverts.«

Une fois la nouvelle saison lancée, les joueurs se sont plaints que la mise à niveau de la passe de combat se révélait trop transpirante et longue. Certains ont souligné que compléter ce laissez-passer nécessiterait de relever les défis tous les jours pendant plusieurs heures ou d’acheter les niveaux. Relever les défis a pris plus de temps et d’efforts, mais n’a récompensé qu’une fraction d’un niveau.

Respawn apporte des modifications à la passe de combat Apex Legends Saison 7

Au milieu des critiques répandues sur le fait que la progression des passes de bataille était trop lente, Respawn est intervenu pour résoudre le problème. Ironiquement, les prédictions de Redditor sur la réduction de l’XP requis par étoile se sont révélées exactes.

Le Twitter d’Apex Legends a confirmé que la réduction de l’XP nécessaire pour gagner une étoile de moitié, de 10 000 à 5 000 à partir d’aujourd’hui. En plus de cela, ils ont également mentionné qu’à partir de la semaine prochaine, «les défis hebdomadaires prendront beaucoup moins de temps à terminer».

Un peu de contexte: deux buts pour le Battle Pass de la saison 7 étaient… 1) Rendez-le attrayant pendant toute la durée de la saison 2) Vous encouragez à essayer de nouvelles légendes et styles de jeu Nous pensons que nous avons raté la cible avec la première itération, alors j’espère que ces changements vous aideront! – Apex Legends (@PlayApex) 6 novembre 2020

Un tweet de suivi a fourni un certain contexte pour le système de passe de combat révisé. Respawn voulait rendre cette passe engageante pendant toute la durée de la saison sept tout en encourageant les joueurs à essayer de nouvelles légendes et de nouveaux styles de jeu.

Après avoir écouté les commentaires de la communauté, les développeurs ont réagi rapidement à leur crédit et ont peaufiné le système. Espérons que ces changements rétablissent l’équilibre et que les joueurs reviennent à la mise à niveau de leurs passes de combat et ajoutent à leur assortiment d’objets exclusifs.

