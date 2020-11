Apex Legends: tout ce que vous devez savoir sur les clubs de la saison 7

La saison 7 d’Apex Legends, surnommée Ascension, apportera une gamme de nouveaux contenus dans le jeu. Alors qu’une toute nouvelle carte et une nouvelle légende sont les ajouts les plus remarquables, l’introduction d’une fonctionnalité sociale innovante appelée Clubs est tout aussi importante.

Chad Armstrong, un concepteur chez Respawn, a fourni un aperçu et partagé des détails sur le fonctionnement des clubs Apex Legends. Cette fonctionnalité sociale vise à faciliter la création d’une communauté dans le jeu et une équipe pour la bataille. Pour l’instant, le plafond des membres du club est de 30 personnes, mais Respawn reste flexible pour ajuster ce nombre après le lancement si nécessaire.

Le plafond des membres du club est de 30 pour l’instant, mais nous sommes absolument flexibles à ce sujet. Nous voulions commencer avec un nombre conservateur qui permet aux clubs de se sentir peuplés sans être trop écrasants. https://t.co/0yPvxbJpTO – Chad Armstrong (@ShishkaTweets) 30 octobre 2020

Les clubs sont plus vastes et plus robustes que la liste d’amis habituelle du jeu. Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs peuvent rester en contact avec les membres et envoyer des invitations à des fêtes à l’échelle du club. C’est un moyen pratique de trouver des compagnons partageant les mêmes idées avec qui faire équipe, en particulier pour ceux qui n’ont pas de coéquipiers dévoués. Lisez la suite pour tout savoir sur les fonctionnalités des clubs Apex Legends dans la saison 7 et au-delà.

Création de clubs dans Apex Legends

Après le lancement de la mise à jour de la saison 7, un nouvel onglet intitulé «Club» apparaîtra dans le hall. La visite de cet onglet vous offrira deux options, Trouver un club et Créer un club. En outre, une poignée de clubs seront affichés sous cet onglet pendant que vous le parcourez et décidez d’en rejoindre un qui vous semble approprié. Sinon, choisir de créer un club nécessitera de remplir les options suivantes:

Nom – Ce paramètre est le nom de votre club. Il doit être limité à 16 caractères et unique à la fois.

– Ce paramètre est le nom de votre club. Il doit être limité à 16 caractères et unique à la fois. Marque – Il s’agit d’un raccourci à 4 caractères pour votre club qui sera visible par vos coéquipiers pendant un match.

– Il s’agit d’un raccourci à 4 caractères pour votre club qui sera visible par vos coéquipiers pendant un match. Logo – Un sceau pour votre club, qui vous accueillera lors de votre visite dans le hall du club.

– Un sceau pour votre club, qui vous accueillera lors de votre visite dans le hall du club. Paramètre de confidentialité – Ce paramètre contrôle si et comment les gens peuvent rejoindre votre club. Les clubs peuvent être ouverts au public, restreints en fonction du niveau du compte et / ou du rang le plus élevé, «Sur demande», où les utilisateurs doivent postuler pour adhérer, et uniquement sur invitation.

– Ce paramètre contrôle si et comment les gens peuvent rejoindre votre club. Les clubs peuvent être ouverts au public, restreints en fonction du niveau du compte et / ou du rang le plus élevé, «Sur demande», où les utilisateurs doivent postuler pour adhérer, et uniquement sur invitation. Rechercher des tags – Vous pouvez choisir jusqu’à cinq des balises de recherche fournies qui décrivent le mieux le type de club que vous souhaitez posséder. Déterminez si votre club est détendu et amical à propos de jouer à Apex. Ou peut-être que votre club se concentre principalement sur un gameplay compétitif et sur le grattage. Réglez avec des balises pour votre club en conséquence.

Il est important de noter que le paramètre de crossplay de votre club correspondra au vôtre. Cela signifie que si vous avez désactivé le crossplay, seuls les utilisateurs qui ont également désactivé le crossplay trouveront et participeront à votre club.

Lorsque vous créez un club, ce club est créé sur le centre de données auquel vous étiez connecté. Les utilisateurs de la même région que ce centre de données peuvent voir ce club dans leurs résultats de recherche. Cela aide les joueurs en évitant les scénarios où ils rejoignent accidentellement des clubs dans d’autres pays. https://t.co/BI3mDkawsY – Chad Armstrong (@ShishkaTweets) 30 octobre 2020

Une autre chose importante est que les clubs sont liés au centre de données sur lequel se trouvait le propriétaire au moment de la création du club. Cela permet à tous les membres d’avoir un ping similaire lorsqu’ils sont regroupés. De plus, vous ne trouverez pas de clubs d’autres centres de données sur votre liste, sauf si vous vous connectez à ce centre de données. Cependant, vous pouvez recevoir des invitations de clubs de n’importe où et les rejoindre, quel que soit le centre de données.

Lire aussi Apex Legends: buffs potentiels de légendes et changements d’armes dans la saison 7

Recherche de clubs

Ceux qui ne veulent pas diriger leur propre club devraient essayer de chercher un club à rejoindre. En cliquant sur le bouton «Rechercher des clubs» dans l’onglet Club, vous pouvez rechercher par nom, tag, paramètres de confidentialité et rechercher des tags.

Si vous remplissez les conditions requises pour un club ouvert ou restreint, vous ne pouvez rejoindre que quelques clics. Cependant, certains clubs sont joignables «sur demande» et vous devrez soumettre une demande d’inscription.

Le propriétaire et les administrateurs du club examineront votre demande. Ils verront votre carte de gladiateur avant de décider de vous accepter. En attendant, il est important de noter que l’on ne peut pas rechercher des clubs sur invitation uniquement.

Participer aux clubs Apex Legends

Une fois que vous créez ou rejoignez un club, votre onglet club deviendra un nouveau lobby pour votre club. Chaque participant d’un club aura accès à la liste des membres. Cela vous permet d’inviter des individus à faire la fête. Vous pouvez également diffuser une invitation à tout le monde en ligne via le bouton «Inviter tout le monde à faire la fête».

Pendant ce temps, l’option «Chronologie» est l’endroit où vous pouvez voir les événements récents au sein du club. Ces événements incluent de nouvelles personnes qui se joignent, celles qui ont terminé parmi les cinq premiers dans un match, etc. Une autre fonctionnalité est «Chat», qui est explicite. C’est l’espace dédié où vous pouvez discuter avec d’autres membres du club.

Lire aussi Les développeurs de Ghost of Tsushima révèlent le secret derrière des visuels époustouflants

Rangs des membres du club

Le propriétaire d’un club peut attribuer des grades aux membres, ce qui facilite la gestion d’un club. Voici les grades des membres du club:

Grunt – C’est le rang d’entrée de gamme. Les grunts peuvent envoyer et recevoir des invitations de la part de leurs camarades de club et participer au chat.

Capitaine – Les capitaines sont les dépisteurs de talents du club. En plus d’avoir les capacités du Grunt, les capitaines peuvent envoyer des invitations aux membres probables à rejoindre.

Admin – Les administrateurs sont la version junior du propriétaire. En plus d’avoir les capacités du capitaine, les admins peuvent expulser les grunts et les capitaines du club, modifier les paramètres du club, publier une annonce, afficher les plaintes déposées contre les membres du club et promouvoir les grunts au rang de capitaines.

Propriétaire – Le créateur du club, par défaut, le propriétaire peut faire tout ce que les administrateurs peuvent faire. En outre, ils peuvent promouvoir les utilisateurs jusqu’à l’administrateur et expulser n’importe quel membre du club.

Il est important de noter qu’un club ne peut avoir qu’un seul propriétaire. Cependant, tous les autres rangs peuvent avoir plusieurs membres affectés.

Annonces et badges de club

Les administrateurs et les propriétaires peuvent publier des annonces dans un club. Il créera un message contextuel la prochaine fois que les utilisateurs entreront dans le hall. Les membres peuvent consulter à tout moment l’annonce la plus récente du lobby du club.

Dans l’ensemble, rester et jouer ensemble est essentiel dans les clubs Apex Legends. Respawn publie un nouveau système de badges pour reconnaître le dévouement des membres du club. Ces badges démontreront ce dont un club est capable sur le champ de bataille.

La saison 7 d’Apex Legends est lancée le 4 novembre.

Partager : Tweet