Apex Legends Season 7 Skins et la possibilité d’une installation secrète à Olympus

La saison 7 d’Apex Legends n’est plus que dans deux jours et elle s’annonce déjà comme l’une des saisons les plus prometteuses depuis la création de la bataille royale. La mise à jour apportera une série de changements, y compris une toute nouvelle carte Olympus, une fonctionnalité sociale appelée Clubs, la prochaine légende, Horizon et même le premier véhicule d’Apex, le Trident Hovercar.

Respawn a laissé tomber quelques bandes-annonces pour créer le battage médiatique pour la saison sept d’Apex, surnommée Ascension. Les bandes-annonces brossent un tableau détaillé du déroulement de l’Ascension et présentent même des produits cosmétiques frais qu’elle apportera. En dehors de cela, certaines fuites récentes ont mis en lumière quelques nouveaux skins supplémentaires disponibles au cours de la saison à venir.

YouTuber WaterGotHim a présenté les produits cosmétiques à venir dans sa vidéo et partagé des informations intrigantes sur une installation souterraine secrète à Olympus.

Objets cosmétiques Apex Legends Saison 7

La bande-annonce de gameplay a donné un aperçu rapide du skin Fast Fashion du super rapide Octane. Il a également été vu balancer un Prowler avec le skin Battle Pass, et ils ont un thème correspondant.

PlayStation a récemment publié par accident certains des skins Battle Pass de la saison 7, et SomeOneWhoLeaks a réussi à enregistrer une image. Nous pouvons voir le skin Prowler de niveau 1 et le visuel Perlescent de niveau 100 pour le R-99. Les joueurs débloqueront probablement ce skin Prowler bleu et or au niveau 1 aux côtés d’un skin chacun pour Horizon, Revenant et Bloodhound.

Pendant ce temps, les créateurs de contenu de la communauté Apex ont récemment testé les extensions d’Ascension avant leur lancement. Ils n’étaient pas censés publier des images avant le 2 novembre. Cependant, un YouTuber, Mox600, a accidentellement révélé des images présentant le contenu de la saison sept, qu’ils ont finalement supprimés.

Un mineur de données nommé Thommaso a téléchargé un bref clip. Il montre la peau légendaire d’Horizon avec le nouvel écran du hall principal de la saison 7 en arrière-plan, basé sur Olympus. Le nouveau concurrent d’Apex Games arbore un look néon, avec un mohawk rose, des lunettes et une armure, correspondant au thème.

Les mêmes images ont donné un premier aperçu des défis Battle Pass mis à jour, qui utilisent désormais un nouveau système d’étoiles. Apparemment, le fonctionnement de ce nouveau système consiste à compléter dix étoiles équivaut à un niveau Battle Pass. Dans l’ensemble, ce devrait être un système plus facile à comprendre.

L’Olympe pourrait-il abriter un coffre-fort secret?

Pendant ce temps, ceux qui ont suivi le scénario d’Apex savent que Hammond Robotics a téléporté le code source de Revenant sur Psamathe. Olympus est une ville flottante parmi les nuages, au-dessus de la planète Psamathe. Depuis qu’Olympus arrive avec la saison 7, il est logique que l’histoire de Revenant se poursuive. Cela pourrait indiquer un endroit caché dans la ville flottante, un peu comme les installations souterraines sous Kings Canyon.

Cela semble plausible étant donné que les autres cartes d’Apex ont reçu une sorte d’emplacement caché avec un butin de haut niveau. Pedro Peres, l’un des testeurs de la saison sept, a mentionné qu’il soupçonnait que quelque chose pourrait être caché sous l’Olympe, comme les voûtes souterraines et les bunkers de Kings Canyon.

De plus, l’installation qui abrite désormais le code source de Revenant ne serait certainement pas à l’air libre. Il doit s’agir d’un emplacement sécurisé auquel seul le personnel autorisé a accès. Par conséquent, Olympus pourrait avoir une tache cachée. Il détiendra très probablement un butin de haut niveau tout en abordant la tradition d’Apex.

Pour l’instant, nous devons chercher nous-mêmes un tel emplacement lorsque nous arrivons à sauter dans l’Olympe. La saison 7 d’Apex Legends sera lancée le 4 novembre, parallèlement aux débuts du jeu sur Steam.

