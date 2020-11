Apex Legends Saison 7 – Legend Horizon et leurs compétences

Juste avant le début de la saison 7 dans Apex Legends Aujourd’hui, nous examinons de plus près le nouvel Horizon Legend et ses capacités.

Pour le contexte, EA écrit ici qu’Horizon était autrefois perdu dans l’immensité de l’espace et rentre maintenant chez lui comme perdu dans le temps pour faire tout son possible pour revoir son fils.

Qu’elle crée une puissante portance gravitationnelle avec son étoile de répulsion tactique ou qu’elle manœuvre dans les airs avec sa combinaison spatiale, les capacités d’Horizon donnent à son équipe un avantage dans les zones plus élevées et lui permettent d’atterrir en douceur. À ses côtés se trouve le compagnon robotique et allié ASPIC, qui a été perfectionné dans les profondeurs de l’espace et crée un minuscule trou noir qui tire les escouades hors de leur abri et les retient pour la tuer.

Caractéristiques de la saison 7

Nouvelle carte Olympus – Envolez-vous dans les nuages ​​vers une ville magnifique et luxuriante.

– Envolez-vous dans les nuages ​​vers une ville magnifique et luxuriante. Nouvelle légende Horizon – Une astrophysicienne brillante qui a échappé à un trou noir et qui veut utiliser sa nouvelle maîtrise de la gravité pour tenir une promesse.

– Une astrophysicienne brillante qui a échappé à un trou noir et qui veut utiliser sa nouvelle maîtrise de la gravité pour tenir une promesse. Le trident – L’Olympe est un grand endroit. Couvrez le sol plus rapidement avec le Trident.

Apex Legends La saison 7 commence le 5 novembre 2020.