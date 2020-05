Apex Legends obtient une bande-annonce de gameplay pour la saison cinq

Electronic Arts et Respawn Entertainment ont publié une nouvelle bande-annonce de gameplay présentant plus de la saison cinq pour Apex Legends. Avec un nouveau héros introduit et quelques nouveaux avantages dans le jeu, les développeurs ont décidé de prendre un moment et de vous montrer comment tout fonctionnera dans le jeu avec cette bande-annonce de deux minutes, que nous avons pour vous ci-dessous. Certains des nouveaux ajouts au jeu incluent une nouvelle fonctionnalité de quête appelée Le fantôme brisé, des packs de trésors quotidiens qui seront un défi à trouver et à collecter au milieu du combat, des chasses hebdomadaires qui présenteront tous les nouveaux problèmes comme des façons de travailler en tant que équipe, et plus encore. Vous pouvez en savoir plus sur l’ajout de quête ci-dessous. Profitez de la bande-annonce!

La saison 5 présente notre première quête Apex Legends – une recherche toute la saison pour trouver neuf pièces d’un mystérieux artefact. Collectez des packs de trésors quotidiens dans des matchs compétitifs * d’Apex Legends – un maximum par jour – pour débloquer des récompenses et de nouvelles chasses pour les pièces manquantes.

Partez à la chasse hebdomadaire dans Kings Canyon la nuit pour récupérer des morceaux de l’artefact. Affrontez les dangers en solo ou avec votre équipe et revenez en vie. Bien que vous puissiez toujours participer à Hunts, vous n’obtiendrez les récompenses que si vous avez déverrouillé la mission vous-même.

Réussissez à chaque chasse pour gagner plus de récompenses et débloquer des chapitres en série qui racontent l’histoire de « The Broken Ghost ». Qu’est-ce que cet artefact et pourquoi tout le monde, des Apex Legends à Hammond Robotics, veut-il mettre la main dessus?

Récupérez les neuf pièces de la relique pour débloquer encore plus de récompenses, plongez dans le passé et découvrez un secret pour lequel les Outlands pourraient ne pas être prêts. * Comprend Duos, Trios, modes à durée limitée et Classé.

Le post Apex Legends Gets A Gameplay Trailer for Season Five est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook