Apex Legends – L’événement Holo-Day Bash a commencé demain

Ça devient hivernal Apex Legends, auquel à partir de demain mardi le Holo-Day Bash L’événement démarre. En plus d’un tout nouveau mode de jeu, il y a des produits cosmétiques uniques à gagner ici.

Le mode limité dans le temps s’appelle Winter Express, un mode au tour par tour dans lequel trois équipes se battent pour le contrôle du train alors qu’il traverse le bout du monde. Si votre escouade réapparaît après avoir terminé une manche cette année, vous commencerez sur votre propre navire de ravitaillement qui suit le train.

De là, votre équipe peut surplomber le champ de bataille et plonger dans la bataille lorsque le train arrive à la gare suivante et que l’objectif est déverrouillé. L’équipe qui a remporté le tour précédent apparaît directement dans le train.

Cette année, il y a aussi un nouvel arrêt pour le train: «Déraillement» a été le théâtre d’un accident catastrophique lorsqu’un train de marchandises à grande vitesse en sens inverse a déraillé dans un virage serré. Cette nouvelle gare offre de nombreuses options d’accompagnement et une rotation unique sous le pont sous lequel s’arrête le train. Cela vous permet de déplacer rapidement votre attaque de l’autre côté de l’objectif.

Avec les nouvelles légendes Loba, Revenant, Rampart et Horizon, vous pouvez également vous attendre à de nouvelles possibilités et stratégies passionnantes pour défendre l’objectif ou percer les lignes ennemies. Les chargements pour ce mode ont également été mis à jour et rééquilibrés pour ajouter de nouvelles armes et une armure violette pour un combat plus intense qui montre ce que nos légendes peuvent faire.

L’événement commence demain mardi et se termine le 4 janvier 2021.