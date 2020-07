Apex Legends lance une adorable figurine Nendoroid Wraith en pré-commande

Image via Respawn Entertainment

Wraith mains ont une raison de plus de célébrer aujourd’hui. EA sort une figurine Nendoroid pour Apex Legends ‘ Tirailleur interdimensionnel, avec un portail et son héritage.

Le Nendoroid est livré avec un portail, ainsi qu’un Prowler SMG et la marque de fabrique de Wraith, Kunai, son héritage dans le jeu. Comme les autres modèles, il propose une série d’options de personnalisation. Les mains et les visages échangeables permettent aux fans d’afficher Wraith dans la plupart des positions et même de montrer ses yeux sans pupilles dans le Vide.

La précommande débute ce soir sur le site Web américain du fabricant Nendoroid Goodsmile. La page produit sera mise à jour avec des informations pertinentes, telles que le prix, lorsque la précommande sera mise en ligne.

Les fans de Wraith ont également eu une surprise positive lors de la vente Summer of Plunder, qui a vu le retour du Voidwalker à durée limitée dans le magasin. Le cosmétique faisait partie de l’événement de savoir éponyme qui racontait le contexte de Sommetdans la légende du portail et reflétait la tenue portée par Wraith dans son court métrage d’animation Stories from the Outlands.

Le skin Voidwalker a rapidement gagné l’affection de la communauté, mais n’était disponible qu’entre le 3 et le 17 septembre, lors de l’événement historique. Étant donné que les produits cosmétiques spéciaux ont une période d’exclusivité de six mois, le skin Voidwalker était éligible pour revenir à partir de la mi-mars – et Respawn et EA ont décidé que la vente Summer of Plunder était une bonne occasion de marquer son retour.

Nendoroid de Wraith n’est pas la première incursion dans Sommet figurines. Peu de temps après son lancement, EA a dévoilé une ligne de Funko Pop! Objets de collection en vinyle inspirés de certaines des légendes initiales du jeu. On ne sait pas s’il existe des plans pour d’autres versions de Nendoroids, mais SommetLa richesse de la distribution offre de nombreux choix de conception.

La figurine Wraith sera disponible en pré-commande ce soir à partir de 22h CT.

