Apex Legends La saison 7 apporte des buffs pour Pathfinder mais voute Kings Canyon

in

La dernière saison d’Apex Legends approche à grands pas, nous avons donc reçu un lourd liste de notes de patch à parcourir. Parallèlement à l’introduction du nouveau personnage Horizon et de la carte Olympus, nous avons également une multitude de modifications apportées aux personnages, armes et cartes Apex Legends existants.

Pathfinder Main sera ravi de voir que Respawn a tenté à nouveau de retravailler. Le temps de recharge du grappin de Pathfinder a été plafonné à 35 secondes, il ne devrait donc plus atteindre 45 secondes. Vous n’avez pas non plus besoin de toucher le sol pour que le temps de recharge commence à compter à rebours, vous gagnerez donc quelques précieuses secondes en arrière. La distance que vous pouvez parcourir avant d’atteindre le temps de recharge maximal a également été «à peu près doublée». Auparavant, vous pouviez accumuler un temps de recharge énorme juste pour vous balancer dans ou hors d’une diapositive. Glisser sur vos fesses est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire dans Apex, donc les changements semblent bons sur papier.

Nous disons malheureusement au revoir à la carte de Kings Canyon. Olympus sera la seule carte que nous pourrons jouer pendant deux semaines, et après cela World’s Edge entrera dans la rotation. Kings Canyon est voûté pour le moment, nous ne savons donc pas encore quand il reviendra.

Il y a également beaucoup d’autres changements à attendre avant la date de sortie d’Apex Legends Saison 7. Le gaz caustique ne vous aveuglera plus, mais ses dégâts ont été augmentés pour le compenser. Le R-99 SMG échange également des places avec le Prowler comme arme de soin cette saison. Si vous souhaitez voir tous les changements, vous pouvez les trouver sur le site Web du jeu. La nouvelle saison n’a pas encore commencé, mais le préchargement est disponible sur Steam si vous souhaitez effectuer l’échange depuis EA Origin.

Nous avons également examiné à l’avance certaines des nouvelles fonctionnalités. Il existe une nouvelle fonctionnalité de clubs Apex Legends pour que vous puissiez vous regrouper avec vos amis. Il y a aussi l’Apex Legends Trident – un nouveau véhicule que vous pouvez utiliser pour transporter votre équipe. Cependant, vous ne pouvez pas écraser les gens. Alors voilà.

Partager : Tweet