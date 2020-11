Apex Legends devient l’un des meilleurs jeux sur Steam par nombre de joueurs actuel

Apex Legends a lancé sa septième saison très attendue hier, le 4 novembre, apportant une gamme de contenu frais. Surnommée Ascension, cette saison a présenté la prochaine légende «Horizon», une toute nouvelle carte appelée «Olympus», le premier véhicule pilotable du jeu – l’hovercar Trident, entre autres changements d’équilibre.

Le lancement de la saison sept d’Apex a coïncidé avec sa sortie sur Steam. Après les débuts d’Apex Legends sur Steam hier, le nombre de joueurs de la bataille royale a rapidement augmenté les graphiques de jeu. C’est l’un des jeux à la mode dans le magasin de Valve.

Entrez, Legends, nous allons à l’Olympe. 😎 Saison 7 – Ascension est désormais disponible sur toutes les plateformes, y compris @Steam! pic.twitter.com/HhnySXU8xS – Apex Legends (@PlayApex) 5 novembre 2020

Selon Steam DB, Apex Legends a culminé à 88869 joueurs simultanés au cours des dernières 24 heures. Cela place la bataille royale gratuite de Respawn parmi la liste en temps réel du site Web des 10 jeux les plus joués sur Steam, en fonction du nombre de joueurs actuel.

Lire aussi Apex Legends Saison 7: POI Olympus et moyens de parcourir la nouvelle carte

Le nombre croissant de joueurs d’Apex Legends le place parmi les meilleurs jeux sur Steam

Après sa sortie en 2019, Apex Legends s’est rapidement imposé comme un nom de premier plan dans le genre. Avant la saison sept, le jeu était exclusif à Origin sur PC. Par conséquent, il n’est pas surprenant de voir un nombre de joueurs aussi important après le lancement du jeu sur une vitrine numérique aussi populaire.

Après le lancement d’Apex sur Steam, il s’est confortablement assuré une place parmi les jeux Steam populaires tels que CS: GO, Dota 2, GTA V et des sensations récentes telles que Among Us et Phasmophobia.

Respawn a intégré une progression croisée entre les versions Origin et Steam, ce qui signifie que toute la progression et le déverrouillage du compte seront transférés entre les deux plates-formes. De plus, les joueurs Steam reçoivent également des charmes d’armes inspirées de Half-Life et Portal à durée limitée pour se connecter.

Champion Edition est maintenant disponible

Maintenant que la saison sept a débuté, l’édition Champion d’Apex Legends est disponible. Cette édition spéciale déverrouille instantanément tous les personnages jusqu’à la saison 7, y compris le dernier concurrent d’Apex Games, Horizon. De plus, il donne accès à des produits cosmétiques légendaires exclusifs et à 1000 pièces Apex.

Quelle programmation. 😍 Débloquez toutes les légendes jusqu’à la saison 7, y compris le nouveau venu Horizon, ainsi que des cosmétiques exclusifs et un millier de pièces Apex avec l’édition Champion. Disponible dès maintenant! 👀: https://t.co/0pdDrrJygs pic.twitter.com/2zmFMS0PfE – Apex Legends (@PlayApex) 5 novembre 2020

Les joueurs peuvent trouver l’édition Champion sur Xbox One, PlayStation 4 et Origin / Steam sur PC. Sinon, ils peuvent acheter une carte de téléchargement chez un détaillant pour 39,99 $. Pour les nouveaux joueurs qui se lancent dans le jeu pour la première fois, cette édition fournit tout ce dont ils ont besoin pour s’établir sur les champs de bataille.

Saison 7: Ascension est sans aucun doute la saison la plus importante et la plus prometteuse d’Apex Legends à ce jour. La communauté de la bataille royale pourrait connaître une croissance significative dans les semaines à venir en raison de l’élan qu’Apex a acquis récemment.

Lire aussi « Vous pourriez vouloir prendre cette semaine de congé » – Les anciens signaux d’Apex Legends Pro reviennent au streaming

Partager : Tweet