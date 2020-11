Apex Legends active le double XP après d’autres problèmes de passe de combat

Apex Legends La saison 7 est là, et avec elle, une toute nouvelle passe de combat – une passe qui a causé beaucoup de problèmes. Après des plaintes généralisées de la communauté selon lesquelles la passe de combat était trop lente et trop difficile, le développeur Respawn a déployé une série de correctifs. À leur tour, ces correctifs rapides ont causé plus de problèmes et nous obtenons le double de XP pour la semaine prochaine dans le but d’aider à corriger le problème.

Les joueurs ont constaté que leur XP et leurs étoiles de passe de combat étaient réinitialisés parallèlement à la mise à jour hebdomadaire, ce qui, selon Respawn, n’était pas censé se produire. Une nouvelle mise à jour a corrigé le bogue de progression, et le double XP sera activé jusqu’à la mise à jour de la semaine prochaine, ce qui devrait donner à chacun une chance de rattraper rapidement tout progrès perdu.

«Dans un monde parfait, nous n’aurions pas du tout à résoudre ce problème», déclare le directeur de la communauté Ryan Rigney sur Reddit, «mais à peu près sûr que c’est le résultat de la diffusion rapide d’autres correctifs / changements BP.» Ces changements incluent des choses comme l’abandon de l’expérience requise pour les étoiles et la réduction générale de la difficulté des défis de passe de combat.

La mise à jour double également les taux de dégâts pour les troisième, quatrième et cinquième anneaux, vous regardez donc un cercle plus mortel en fin de partie.

Nous venons de publier deux mises à jour: – Correction d’un problème entraînant la perte de certains progrès de BP. Pour compenser ce bogue, nous avons activé Double XP. Il fonctionnera jusqu’au patch de la semaine prochaine. – Changement des dégâts de l’anneau: l’anneau 3 passe de 5% par tick à 10%. Les anneaux 4 et 5 passent de 10% à 20%. – Apex Legends (@PlayApex) 12 novembre 2020

