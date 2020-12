Apex bug change les modèles de légende dans le Winter Express LTM

Image via Respawn Entertainment

C’est le dernier tour du mode de jeu Winter Express en Apex Legends. Vous poursuivez un Bloodhound ennemi acculé et vous les avez dans votre vue, mais ils se mettent en sécurité d’une manière ou d’une autre en utilisant le grappin de Pathfinder.

Cela ressemble à un scénario tiré par les cheveux, mais c’est maintenant dans le domaine du possible grâce à un retour Sommet punaise. Le problème change les compétences de certaines légendes lors de la réapparition, mais pas leur modèle, ce qui ajoute un peu de confusion au mode à durée limitée.

Un joueur a soumis une vidéo du pépin en action hier soir, qui montre un Pathfinder avec le modèle de Bloodhound. La légende a toutes les capacités de Pathfinder et son HUD montre clairement Pathfinder, mais ils utilisent le modèle en jeu pour Sommettracker technologique.

Le problème semble être lié à la sélection du personnage avant la réapparition, unique à Winter Express, et pourrait être déclenché par le changement de légendes dans les dernières secondes avant de réapparaître.

Le bogue peut avoir un effet profond sur le gameplay. Il peut y avoir une différence entre le modèle et la hitbox de la légende, ce qui peut les rendre plus faciles ou plus difficiles à toucher. De plus, les joueurs ne savent pas avec certitude à quoi s’attendre de leurs ennemis: le Pathfinder sur le prochain chariot pourrait tout aussi bien être un Caustic déguisé.

D’autres légendes peuvent également profiter du leurre de poussette de Mirage pour produire des bamboozles faciles grâce à un modèle de personnage différent. Les joueurs ont signalé un bug similaire dans Holo-Day Bash de l’année dernière et le problème semble avoir fait un retour.