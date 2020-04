Aperçu de la saison 5 de Billions: pour Chuck et Ax, il s’agit d’être le meilleur chien

Avec seulement une semaine avant la série dramatique acclamée par la critique Des milliards fait son retour à Showtime pour une cinquième saison le dimanche 3 mai, les téléspectateurs ont un autre regard sur la façon dont l’escalade de la guerre entre Bobby « Ax » Axelrod (Emmy et Golden Globe vainqueur Damian Lewis) et Chuck Rhoades (nominé aux Oscars et gagnant des Emmy et Golden Globe Paul Giamatti) a non seulement renaître, mais il a atteint des niveaux de « terre brûlée » quand il le fait. Dans le teaser suivant « Top Dog », Axe a les yeux rivés sur un nouveau et puissant rival tandis que la rage de Chuck d’une trahison de la saison précédente lui apporte un sentiment de clarté de l’objectif. Lorsque la poussière se dépose, un seul d’entre eux pourra sortir par-dessus.

Créé par des producteurs-showrunners exécutifs Brian Koppelman et David Levien, aussi bien que Andrew Ross Sorkin, Des milliards voit des visages familiers se joindre à la mêlée désormais personnelle: Emmy et Golden Globe vainqueur Julianna Margulies (The Good Wife, ER) et nominé aux Golden Globe Corey Stoll (Château de cartes, Ratched) devraient se reproduire au cours de la cinquième saison. Rejoindre Lewis, Giamatti, Margulies et Stoll sont Maggie Siff, Asia Kate Dillon, David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin, Jeffrey DeMunn. et Roma Maffia.

Cette saison, Axe et Chuck ont ​​non seulement leur propre rivalité ravivée, mais aussi de nouveaux visages qui cherchent à les faire tomber tous les deux de façon permanente. Pour Axe, c’est la menace émanant du pionnier de l’impact social, Mike Prince (Stoll), qui pourrait prouver sa chute, tandis que Chuck se retrouve à prendre la loi sous la forme d’un procureur de district compétent et avisé (Maffia). Taylor Mason (Dillon) devrait jouer un rôle beaucoup plus important cette saison. Être la seule personne qui peut marcher sur cette mince ligne neutre entre Axe et Chuck est ce qui force Taylor à revenir à Axe Capital.

Devant protéger les employés de l’entreprise et leurs actifs, Taylor pourrait être l’as de la manche d’Axe ou le « tueur de monstres » que Chuck cherche à mettre définitivement un terme à la domination d’Axe. Pendant ce temps, Wendy (Siff) réévalue ses allégeances passées et commence à forger de nouvelles et puissantes équipes de son choix, du genre à élever les sourcils de Chuck et Axe (et les niveaux de tension). Margulies rejoint le casting d’ensemble en tant que Catherine Brant, professeur de sociologie de l’Ivy League et auteur à succès dont le rôle dans tout cela deviendra beaucoup plus clair pour tout le monde.

