Aperçu de la saison 3 de Killing Eve: Villanelle a une vraie voie avec les mots

Dire que Eve (Sandra Oh) et Villanelle (Jodie Comer) mondes ont reçu un choc à leurs systèmes respectifs dans l’épisode de la semaine dernière de BBC America et AMC Killing Eve serait de faire un euphémisme douloureux. Pour Eve, c’est Kenny’s (Sean Delaney) la mort et sa décision comme un suicide qui la sort de sa complaisance. Sauf que ce n’est pas une mission sur laquelle elle peut aller en solo, pas après le patron de Kenny Bitter Pill Jamie (Danny Sapani) échange l’accès au téléphone de Kenny à l’aide d’Eve pour obtenir la vérité sur sa mort. Cela semble être le moment idéal pour Carolyn (Fiona Shaw) de venir appeler, surtout lorsque le congé de deuil l’a mise sur la touche. Non contente d’utiliser la mort de Kenny comme un moyen de remettre Eve dans le jeu d’espionnage, Carolyn joue la carte Villanelle (et nous savons quelle carte gagnante s’est avérée être dans le passé). Excellent coup de Carolyn, mais encore mieux de Konstantin (Kim Bodnia), qui a tout entendu. Donc, avec son homologue ayant sa «reine», Konstantin largue la bombe «Eve toujours en vie» sur Villanelle. Comme vous êtes sur le point de le voir dans les images et le clip suivants, c’est une révélation que notre assassin n’a toujours pas trouvé les mots pour exprimer ses sentiments. Et ceux qu’elle Est-ce que trouver? Eh bien, vous verrez:

Dans l’épisode de cette semaine, Villanelle retourne à Londres (uh-oh) tandis qu’Eve et son équipe poursuivent sur une piste qui pourrait les rapprocher de The Twelve. La troisième saison met également en vedette Gemma Whelan (Jeu des trônes), Camille Cottin (Appelle mon agent), Steve Pemberton (Intérieur n ° 9), et Raj Bajaj (Un prince de Noël: le mariage royal). Turlough Convery (Ready Player One), Pedja Bjelac (Harry Potter franchise), et Evgenia Dodina (Une semaine et un jour) également en vedette.

Si vous êtes nouveau dans la série, vous vous demandez peut-être comment les choses en sont arrivées là où elles sont. Heureusement, les braves gens de BBC America ont rassemblé un regard en arrière sur les deux premières saisons qui ont donné à chacun de nos « jumeaux miracles » une chance de se vider une frustration sérieuse de fin de saison les uns des autres (ce qui nous amène à nous demander qui va être dans le collimateur à la fin de cette saison). Écrivain britannique Suzanne Heathcote (Craindre le mort-vivant) sert de scénariste principal et producteur exécutif pour la troisième saison, avec Sally Woodward Gentle, Lee Morris, Phoebe Waller-Bridge, Gina Mingacci, Damon Thomas, Jeff Melvoin, et Oh servant également de producteurs exécutifs, et Nigel Watson servir de producteur. Killing Eve est produit par Sid Gentle Films Ltd. pour BBC America et distribué par Endeavour Content.

