Aperçu de la liste noire; Autant en emporte le vent; 3 bonnes idées

The Rundown est une chronique hebdomadaire qui met en lumière certains des événements les plus importants, les plus étranges et les plus notables de la semaine en matière de divertissement. Le nombre d’articles peut varier, tout comme le sujet. Cela n’aura pas toujours beaucoup de sens. Pour être honnête, certains articles peuvent même ne pas concerner le divertissement ou cette semaine. L’important, c’est que c’est vendredi, et nous sommes là pour nous amuser.

ARTICLE NUMÉRO UN – Oui, bien sûr, Jackie Daytona, mais aussi…

Ce que nous faisons dans l’ombre a terminé son excellente deuxième saison cette semaine. Notre propre Josh Kurp l’a tellement apprécié qu’il l’a incité à faire naître l’idée que ce pourrait être l’émission la plus drôle à la télévision. Je ne peux pas contester cela. Je veux dire, je suppose que je pourrais. Je peux parfois être un vrai connard contrariant. Mais je ne le ferai pas. La série m’a fait rire plus que toute autre comédie scénarisée au cours des derniers mois, en particulier dans l’épisode où Laszlo, l’un des vampires de la série, a fui un duel avec Mark Hamill et a continué à jouer le rôle de barman et amateur de volley-ball nommé Jackie. Daytona. C’est un très bon spectacle.

Ce qui est étrange, c’est qu’en me connaissant aussi bien que moi, le personnage qui est monté sur la scène en tant que barman nommé Jackie Daytona n’est pas mon personnage préféré dans la série. Mon personnage préféré dans la série, par beaucoup, et celui que je considère comme l’arme secrète de la série, est Colin Robinson.

Un peu d’histoire: Colin Robinson, joué par Mark Proksch, est un «vampire énergétique», ce qui signifie que, contrairement à un vampire standard qui se nourrit de sang la nuit, il se nourrit à tout moment de la journée en drainant les gens (et autres vampires) de leur force vitale en les ennuyant ou en les enfonçant. C’est une explosion. Parfois, il commence à parler et vous ne réalisez pas tout de suite ce qu’il fait et cela vous frappera soudainement. Il se dispute avec les gens en ligne en riant. Il raconte de longues histoires qui ne vont nulle part. Il s’insère dans un petit drame et jette calmement l’accélérateur sur les flammes. Une fois, et je suis sur le point de poster les captures d’écran alors vous me croirez, il a convoqué le fantôme de sa grand-mère décédée juste pour qu’il puisse lui faire une blague « updog ».

Il y avait juste une aubaine de bons moments Colin Robinson cette saison. Plus particulièrement, il y a eu tout l’épisode où il a été promu à son bureau et s’est rendu compte que les gens n’avaient d’autre choix que de l’écouter lors de réunions et de petites conversations. Il est devenu un fou, un supervillain borderline, qui a exploité tellement de pouvoir qu’il a spontanément repoussé une chevelure entière. C’était un bon épisode. Je ne gâcherai pas la fin si vous ne l’avez pas vue. Vous devriez aussi le voir. Encore une fois, c’est un bon spectacle.

La clé de tout cela est la performance de Proksch. Il est tellement sec et drôle et cela fonctionne si bien, à la fois pour son personnage et pour l’équilibre du spectacle. Les autres vampires de la maison sont gros et bruyants et voyants. Laszlo est un maniaque du sexe théâtral, Nadja aime le drame autant que le sang, Nandor est un guerrier sanguinaire légendaire qui est aussi un petit garçon dans le besoin. Ajouter un homme chauve avec une voix monotone et un placard rempli de pulls beiges est un moyen parfait de mettre cela à la terre. C’est une performance géniale d’un personnage de génie dans un spectacle profondément stupide. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à ce que cela se produise.

J’espère qu’il commence la saison prochaine en tant que télévendeur et qu’il grandit et grandit jusqu’à ce qu’il atteigne 40 pieds de haut. Il est mon doux garçon à succion d’énergie.