Aperçu de la Force spatiale: le général Naird de Steve Carell ne rit pas maintenant

Avec Le bureau étoile Steve Carell et lauréat d’un Emmy Award Greg Daniels‘prochaine série de comédie Netflix Force spatiale prêt à être lancé le 29 mai, le service de streaming poursuit sa sortie d’images d’aperçu plus tôt ce mois-ci avec des images réelles de la série. La série suit le pilote décoré et général quatre étoiles Mark R. Naird (Carell), qui trouve son rêve de diriger l’Air Force bouleversé lorsqu’il est engagé pour diriger la sixième branche de l’armée nouvellement formée: la Force spatiale. En déplaçant sa famille dans une base éloignée du Colorado, Naird et son équipe de scientifiques et de « astronautes » travaillent pour atteindre l’objectif de la Maison Blanche d’obtenir (plus) de bottes américaines sur la lune et pour les États-Unis de gagner la course pour dominer l’espace. Dans le clip ci-dessous (à partir de la marque: 17, suivi d’un autre regard sur les images d’aperçu de la série), nous voyons que ce que Naird pense être une blague est tout sauf cela. Maintenant, Naird doit trouver un moyen de faire en sorte que tout fonctionne avant que sa carrière militaire ne se termine.

Carell est rejoint par Lisa Kudrow (Copains), John Malkovich (Le nouveau pape), Ben Schwartz (Parcs et loisirs), Diana Silvers (Verre), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Tawny Newsome (Vitrine de Sherman), Alex Sparrow (irréel), Don Lake (NCIS), Noah Emmerich (Les Américains), Fred Willard (Famille moderne), et Jessica St. Clair (Maison de jeu). Le co-créateur de la série, Carell, devrait également produire des produits exécutifs, avec Daniels en tant que showrunner et producteur exécutif. Rejoignez-les pour leur avis Donald Trump‘initiative Space Force en tant que producteur exécutif est 3 Arts’ Howard Klein (Le bureau). Paul King (Paddington) devrait diriger deux des épisodes de la série, dont le pilote.

