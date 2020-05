Aperçu de FASTEST MAN ALIVE # 6

C’est une double tête de Jeff Parker vendredi 29 mai Le flash: l’homme le plus rapide vivant # 6, la collecte d’histoires de Le flash Géant anthologies.

Le flash: l’homme le plus rapide vivant # 6

Écrivain: Jeff Parker

«Perfect World» avec des artistes: Miguel Mendonça, Mike Spicer et Rob Leigh

Gorilla Grodd prend le contrôle du Sénat et déclare la guerre au Canada! Seul le flash est assez rapide pour l’arrêter, mais sera-t-il captivé par Grodd et son désir de créer le monde parfait à la place?

«Pensées rationnelles» avec des artistes: Ramon Villalobos, David Baron et Rob Leigh

Le monde de Barry Allen est bouleversé quand il apprend que tout ce qu’il sait est faux: la Terre est plate, les animaux peuvent parler et les atterrissages sur la Lune étaient un canular! Le Scarlet Speedster peut-il prouver que la science est toujours vraie – ou les théoriciens du complot ont-ils toujours raison?