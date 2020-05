Aperçu de 15 pages de la semaine prochaine CATWOMAN 80TH ANNIVERSARY 100-PAGE SUPER SPECTACULAIRE # 1

Avec Catwoman 80e anniversaire 100 pages Spectacular # 1 à paraître le 2 juin, découvrez les extraits de trois histoires – « Helena » de Tom King & Mikel Janin; « La Catwoman de la Terre » par Jeff Parker et Jonathan Case; « Addicted to Trouble » de Ram V et Fernando Blanco; et « The Art of Picking a Lock » par Ed Brubaker & Cameron Stewart. En plus de cela, il y a des pin-ups de Jae Lee et Ty Templeton.