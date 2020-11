AOC joue à nouveau parmi nous avec Jagmeet Singh, chef du NPD au Canada

in

Image via Alexandria Ocasio-Cortez

Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) retourne dans l’espace – cette fois avec Jagmeet Singh, député au Canada et chef de son Nouveau Parti démocratique.

La paire jouera Parmi nous, l’un des jeux d’évasion et du phénomène de streaming de l’année.

Alors que Singh a d’abord lancé l’invitation à AOC, le crossover transfrontalier ne s’arrête pas là. Parmi les invités du flux, citons le populaire YouTuber Northernlion canadien et le streamer américain et commentateur politique HasanAbi. Avec au moins six sièges supplémentaires à remplir sur le vaisseau spatial, davantage de créateurs de contenu sont susceptibles de monter à bord.

Le premier flux d’AOC le mois dernier dans le but de sensibiliser le public au vote a attiré environ 439000 téléspectateurs de pointe, le troisième flux le plus regardé de l’histoire de Twitch.

Les efforts d’alphabétisation numérique et d’engagement de la membre du Congrès à travers diverses plateformes de médias sociaux, y compris Twitch, lui ont permis de gagner une base de fans en ligne importante. Elle a joué League of Legends, comparant même la fameuse toxicité du MOBA à «Twitter de droite». et a déjà participé à un flux caritatif pour les droits des transgenres.

Le flux commencera ce soir à 18 heures CT. AOC et Singh seront en direct sur leurs chaînes respectives, si vous souhaitez avoir plusieurs points de vue sur la question.