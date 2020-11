AOC dit que la file d’attente solo de League of Legends a aidé à renforcer sa patience au Congrès

in

Toxicité et anti-rage dans League of Legends peut être bon pour quelque chose après tout, surtout si vous êtes membre du Congrès.

Lors d’un stream Twitch hier, la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) a déclaré que la toxicité dans l’échelle de classement du jeu avait aidé à renforcer son courage mental pour son travail au gouvernement.

« Se faire prendre dans l’enfer ELO demande vraiment beaucoup de patience », a déclaré Ocasio-Cortez. «Je jouais … avec des jeunes de 12 ans, qui sont comme si je quittais la rage cinq minutes après le début d’un match. Donc, cela renforce vraiment votre patience. «

Ocasio-Cortez a également nommé un certain nombre de champions de soutien dans lesquels elle aime jouer Ligue, y compris Janna, Lux, Morgana et Sona. La membre du Congrès a déclaré qu’elle préférait plus de «personnages défensifs», mais qu’elle avait tendance à adopter une approche agressive pour jouer ces types de champions.

Ce n’est pas la première fois qu’Ocasio-Cortez parle de sa montée en League of Legends‘échelle classée. En juillet, la membre du Congrès a révélé qu’elle avait atteint Silver III lors du support de jeu de quarantaine COVID-19. Dans le même fil, elle a assimilé Twitter de droite à un jeu d’enfant par rapport aux «jeunes de 13 ans».

Lors de l’émission d’hier, Ocasio-Cortez a joué Parmi nous avec des banderoles de renom pour collecter des fonds pour les organisations de soutien communautaire comme les garde-manger et l’aide juridique pour la défense contre les expulsions. À la fin du flux, la membre du Congrès avait recueilli 200 000 $ pour la charité.

Les débuts d’Ocasio-Cortez sur Twitch en octobre ont marqué le troisième plus haut sommet pour un flux individuel sur la plate-forme. Après avoir culminé à 438 688 téléspectateurs, le flux visait à «sortir le vote» et présentait des streamers populaires comme HasanAbi et Pokimane.

En seulement deux flux, Ocasio-Cortez a rassemblé plus de 817000 abonnés sur sa chaîne Twitch.