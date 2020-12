AOC dit que « Elo hell » dans League of Legends a renforcé sa patience pour le congrès

Lorsqu’elle ne fait pas exploser la compétition dans League of Legends, Alexandria Ocasio-Cortez travaille d’arrache-pied en tant que représentante américaine du 14e district du Congrès de New York. Dans son deuxième flux Twitch, AOC attribue son temps à grimper sur l’échelle de classement comme une précieuse leçon de patience.

Après un premier flux Twitch très réussi où la membre du Congrès a encouragé les téléspectateurs à voter pour le prochain président américain, AOC est revenu sur Twitch avec un autre flux Parmi nous. Lorsqu’on lui a demandé si jouer à League of Legends avait aidé AOC à maintenir un certain décorum au Congrès, Ocasio-Cortez a répondu en disant: «Oui, je pense que oui. Se faire prendre dans l’enfer Elo demande vraiment beaucoup de patience. Je jouais avec des jeunes de 12 ans qui ont abandonné la rage cinq minutes après le début d’un match, donc cela renforce vraiment votre patience.

Rejoint par un casting de streamers populaires, dont Northernlion, HasanAbi et xQc, le deuxième flux d’AOC a été utilisé comme événement de collecte de fonds. Le volet a fini par recueillir plus de 200 000 $ pour la défense contre les expulsions, les garde-manger et les organisations de soutien communautaire. Après seulement deux diffusions, AOC compte actuellement plus de 825 000 abonnés Twitch.

League of Legends est connue pour avoir une base de joueurs peu accueillante. En tant que support principal spécialisé dans l’utilisation de Sona, Janna, Morgana et Lux, AOC a l’habitude d’aider ses coéquipiers.

Nous l’avons fait! 200 000 $ amassés en un seul livestream (sur un coup de tête!) Pour la défense contre les expulsions, les garde-manger, etc. Cela va faire une telle différence pour ceux qui en ont le plus besoin en ce moment. Merci à tous 👾💞 https://t.co/KX5m5GXJ9B – Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 28 novembre 2020

Si vous jouez à Riot’s MOBA, vous voudrez consulter les dernières notes de mise à jour de League of Legends pour voir les derniers changements d’équilibrage. Avec la quantité de patience que vous développerez en jouant à League of Legends, vous pourriez devenir le prochain membre du Congrès… probablement pas, mais on ne sait jamais.