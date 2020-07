Antonia Dell’Atte subit un grave accident avec un parapluie qui défigure sa mâchoire

Le présentateur et modèle populaire Antonia Dell’Atte a subi un accident spectaculaire en profitant d’une journée d’été à la plage. L’ancienne concurrente de «MasterChef Celebrity» a été en charge de rapporter l’événement via son compte Instagram, accompagnant la publication d’une photo montrant les blessures.

Antonia Dell’Atte après avoir subi l’accident

«Comment votre vie peut-elle changer d’un jour à l’autre? Mais une main d’en haut qui veut me détourner du parapluie venu comme un missile pour une tornade. Ça a été un miracle. Je n’entre pas dans les détails, mais Je dois reconstruire toute la mâchoire inférieure et bien plus encore. Plus vous tombez, plus vous vous levez et plus je reviendrai fort », explique l’Italien. « Merci à ma sœur qui a pris soin de moi et de mes amis qui étaient sur la plage avec moi et qui ne m’ont pas laissé une seule seconde », ajoute-t-il sur Instagram.

Une énorme peur qui a laissé des conséquences sur son visage, comme le montre la photo publiée. Dell’Atte porte un pansement sur son menton et divers points de suture sur sa lèvre inférieure. « Je suis un monstre maintenant, mais avec une grande âme et une nouvelle renaissance », explique le mannequin au magazine Semana.

« Une année de merde »

Le fils de l’Italien avec Alessandro Lecquio, Clemente, a répondu à la publication en assurant que cela avait été « une année de merde ». Le jeune homme a subi l’un des coups les plus durs de sa vie avec l’annonce de la mort de son frère Álex, fils d’Ana Obregón et de son père, à tout juste 27 ans.