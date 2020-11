Anthony Mackie réfléchit à la première fois qu’il a rencontré son «  ami  » et son camarade Marvel Star Chadwick Boseman

J’ai beaucoup de souvenirs du Tchad. Je tenais beaucoup à lui en tant qu’ami. La première fois que je l’ai rencontré, c’était en 1998. Je suis allé voir Howard, et il dirigeait une pièce là-bas. Ma petite amie de l’époque m’a amené au théâtre pour voir la collection catholique Elizabeth, et il était dans la boîte noire sur une chaise de bureau qui tournait dans la pièce. Elle était comme, ‘Hey Chad, je veux que tu rencontres mon camarade de classe à Juilliard, Anthony.’ Il dit: «Attendez, je me concentre. Ne brise pas mon ambiance. Il se contente de faire le tour de la pièce, je me suis dit: «C’est agréable de te rencontrer, mec. Il dit: «J’y suis presque!