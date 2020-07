Anthony Mackie: Marvel doit améliorer la diversité

– – – Los Angeles: L’acteur Anthony Mackie, qui a essayé le rôle de Falcon dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), dit que le manque de diversité dans les films Marvel l’a perturbé à de nombreux niveaux. Anthony Mackie a joué à Falcon sept fois dans le MCU, en commençant par « Captain America: The Winter Soldier » en 2014. Il a parlé de la nécessité d’une plus grande diversité dans les films Marvel de Disney lors d’une conversation avec Daveed Diggs, rapporte variété.com. Interrogé sur le mouvement Black Lives Matter, Mackie a déclaré: «Quand ‘The Falcon And The Winter Soldier’ ​​sort, je suis le chef de file. Lorsque «Snowpiercer» est sorti, vous êtes en tête. Nous avons le pouvoir et la capacité de poser ces questions. Cela m’a vraiment dérangé d’avoir fait sept films Marvel où chaque producteur, chaque réalisateur, chaque cascadeur, chaque créateur de costumes, chaque PA, chaque personne a été blanc. Mackie a poursuivi: «Nous avons eu un producteur noir; son nom était Nate Moore. Il a produit «Black Panther». Mais quand vous faites «Black Panther», vous avez un réalisateur noir, un producteur noir, un créateur de costumes noirs, un chorégraphe cascadeur noir. Et je suis comme, c’est plus raciste qu’autre chose. Parce que si vous ne pouvez embaucher que des Noirs pour le film Black, dites-vous qu’ils ne sont pas assez bons alors que vous avez un casting principalement blanc? Iron-Man sera de retour avec un projet Avengers passionnant Il a ensuite abordé les changements qu’il aimerait voir dans les pratiques d’embauche. «Mon gros effort avec Marvel est d’embaucher la meilleure personne pour le poste. Même si cela signifie que nous allons avoir les deux meilleures femmes, nous allons avoir les deux meilleurs hommes. Bien. Je suis cool avec ces chiffres pour les 10 prochaines années. Parce que cela commence à former une nouvelle génération de personnes qui peuvent mettre quelque chose sur leur CV pour leur trouver d’autres emplois. Si nous devons diviser en pourcentage, divisez-le. Et c’est quelque chose comme des hommes de premier plan que nous pouvons faire pression », a-t-il dit. – – –

Marvel Captain America : Civil War Edition spéciale Fnac Steelbook Blu-ray 3D + 2D - Blu-ray De Anthony Russo avec Chris Evans Robert Downey Jr. Sebastian Stan Scarlett Johansson Anthony Mackie Chadwick Boseman Don Cheadle Jeremy Renner - film - Inclus un livret 86 pages - Parution : 05/10/2016