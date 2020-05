ANTARCTIC PRESS Juillet & août 2020 Sollicitations

Crédit: Antarctic Press



Chercheur d’or # 279 (série mensuelle, couleur, 32 pages, 3,99 $ US)

Histoire / Art: Fred Perry

Une bataille fait rage à travers les planètes supérieures au-dessus de l’essence divisée par le quantum de la divinité déchue de Dreadwing, et cela signifie qu’il est facile de choisir des méga-prana pour certains des plus petits, des primordiaux de baskets! Le moment est venu pour Spellvis d’échapper à son mariage d’esclaves avec « Feast », une quintessence galactique aînée qui se nourrit de chronologies planétaires … et qui aime ses imitateurs rockabilly Elvis! Mais Spellvis peut-il arracher un morceau de cette puissance arrosant les étoiles avant son prochain appel au rideau de concert cosmique obligatoire?

Lycée Ninja # 178 (bimensuel, couleur, 32 pages, 3,99 $ US)

Histoire / Art: Ben Dunn

Il n’y a jamais de journée ennuyeuse à Pootville USA alors que nous suivons nos héros dans leurs aventures quotidiennes pour sauver l’univers du fléau des Ombres. Pendant ce temps, un multivers loin dans Quagmire, de vieux amis commencent leurs propres plans pour arrêter les Ombres, avec des résultats variables.

Offworld: Sci-Fi Double Feature # 6 (série mensuelle, 32 pages 3,99 $ US)

Histoire: C.J. Hudson, Collin Fogel

Art: Igor Wolski, Collin Fogel

LECTEURS MATURES

Une épreuve de force mortelle met fin au premier arc de l’histoire dans « Hazel » de Collin Fogel. La vie du capitaine Menek est en jeu alors que Hazel se bat contre Scrap, réalisant finalement la valeur de l’effort d’équipe pour sauver à la fois son bloc et un être cher. Dans « Interstellar Dust » de C.J. Hudson et Igor Wolski, un traître est révélé juste au moment où Vorg fait son dernier effort pour contrôler le pont d’Afterglow. L’émeute de la prison déborde!

Patriotika # 2 (sur 3) (mini-série, couleur, 24 pages, 3,99 $ US)

Histoire: Ron Z

Art: Alé Garza

Couverture: Chuck ART

Athéna Omega, descendante de la déesse originale, s’est associée à Erin, une étudiante maigre et aux manières douces, pour former la puissante et sculpturale Patriotika! Ensemble, ils combattent des êtres mythiques, monstrueux ou simplement bizarres. Cette fois, Patriotika se bat contre les puissants et gigantesques dieux égyptiens jumeaux Ramsès et Néfertari. Si cela ne suffisait pas, elle devait également affronter Zero G, un puissant ninja manipulateur de gravité dirigeant une armée de shinobi!

Chiffons # 7 (sur 7) (mini-série, couleur, 32 pages, 3,99 $ US)

Histoire: Brian Ball & Trent Luther

Art: Luigi Teruel

LECTEURS MATURES

QUESTION FINALE!

Blue-Falcon’d par Kylie et Randi, Operator retrouve son équipe manquante de manière inattendue. Juste avant qu’il ne soit officiellement soulagé pour cause, Regina déchaîne la rage qui monte dans son âme. Et rien n’est plus effrayant qu’un gingembre devenu sauvage!

Chiffons # 7 (sur 7) Variante Rags City Ghouls (mini-série, couleur, 32 pages, 3,99 $ US)

Histoire: Brian Ball & Trent Luther

Art: Luigi Teruel

Couverture: Luigi Teruel et Raven Monroe

LECTEURS MATURES

QUESTION FINALE!

Nous poussons les niveaux d’hommage Wayforward avec cette couverture de variante spéciale montrant les étudiants en échange étranger Regina Ragowski et [REDACTED] arrivant à leur nouvelle école au milieu d’une épidémie de zombies! Mais vous n’aurez pas à payer une River City Ransom pour votre copie si vous la réservez aujourd’hui!

Anneau de dentition: The Big Bite TPB (TPB à couverture souple, couleur, 96 pages, 19,99 $ US)

Histoire / Art: David Hutchison

La saga Teether complète peut sembler difficile à avaler, mais donnez-lui juste un peu. Une fois que vous aurez enfoncé vos dents dans le chef-d’œuvre d’horreur de David Hutchison, vous mâcherez pour terminer le tout!

Dillon Brown pense qu’il s’est fait un ami avec la nouvelle étudiante en transfert Lilly Quist. Mais lorsque les restes macabres des enfants locaux apparaissent, il commence à soupçonner que la nouvelle fille a quelque chose à voir avec cela. Bientôt, Dillon se rend compte qu’une faim ancienne et sans fin est venue à Carol Hill, dans l’Indiana, sous la forme d’une fille de 10 ans. Lui et ses camarades de classe doivent maintenant arrêter le festin vicieux et gorgé de Lilly avant qu’il ne soit trop tard. Mais les secrets de la rage de Lilly pourraient être plus terrifiants que Lilly elle-même!

Wall-Might 3: Le MAGAlorien (one-shot, couleur, 32 pages, 4,99 $ US)

Histoire: Mark Pellegrini

Art: Timothy Lim

Couverture: Dave Dorman

L’épopée Wall-Might Trilogy se termine alors que le champion du peuple enfile le casque et l’armure du MAGAlorian pour affronter l’État profond et leur chef suprême, Schmuck! Les créateurs Timothy Lim et Mark Pellegrini reviennent avec leur dernier épisode de parodie sur le best-seller My Hero MAGAdemia: Wall-Might et Wall-Might: First Term, Partie II qui promet de mener le premier mandat de Wall-Might à une conclusion explosive.