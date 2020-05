Ant-Man 3: Restez vigilant, les mises à jour sont en route!

– Publicité –



Ant-Man 3: La star Michael Douglas joue le rôle du Dr Hank Pym dans la série de films Ant-Man. Toute déclaration de lui sur le film signifie le monde pour les fans de Marvel. La star a récemment eu une session de questions et réponses sur Instagram et a envoyé Twitter sur le bord de la crise. La star hollywoodienne a en fait taquiné une mise à jour d’Ant-Man 3. Il a dit aux fans de rester à jour et serrés car nous pourrions tous rencontrer une mise à jour sur le film très bientôt.

Toute déclaration de sa part est ce que les fans doivent attendre. Douglas a dit aux fans qu’il ne pouvait pas parler des mises à jour. Il a juré de garder le secret, sinon les gars de merveille lui tireront dessus. Il a ajouté que les fans devaient se tenir fermement car il y aurait des informations à venir très bientôt.

La vidéo de la session Q / A de Douglas est disponible sur Internet

The Ant-Man est un super-héros de l’univers cinématographique Marvel. Le personnage est repris des Marvel Comics. Le développement du personnage et de l’histoire du film est réalisé par Joe Cornish et Edgar Wright. Plus tard, Peyton Reed a remplacé Wright en raison de certaines différences.

Le premier film de la franchise Ant-Man est sorti à l’époque en 2015. Plus tard, l’équipe créative a proposé une suite nommée Ant-Man et la guêpe en 2018. Le troisième film de la franchise, à savoir Ant-Man 3, est en marche. sa piste pour sortir en l’an 2022.

Eh bien, le film à venir fera partie de la phase 4 du monde de Marvel. Nous prévoyons que le meilleur nous sera servi.

