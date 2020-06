Ant et Dec célèbrent une étape importante avec un sketch génial

Le BatmanLe retour très attendu peut être retardé, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons toujours pas nous divertir avec les détails du teaser.

Andy Serkis, qui incarne le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, a taquiné que sa version du héros de DC serait « plus sombre et plus couveuse » que ce à quoi nous sommes habitués. Parler à LADbible, il a reconnu que la description «n’était pas loin de la vérité».

«Il s’agit surtout du lien émotionnel entre Alfred et Bruce. C’est vraiment au centre de tout ça. Et c’est un script vraiment exquis que Matt [Reeves, director] a écrit. »

En relation: Le Batman Le réalisateur explique comment le film n’est pas une histoire « d’origine »

Serkis est très désireux de faire valoir sa propre revendication sur le personnage, alors qu’il prend le relais de Michael Caine. Saluant la performance de Caine comme « légendaire », il a dit qu’il « ne pouvait même pas y aller » pour essayer d’imiter son interprétation.

«Vous le trouvez par vous-même. C’est comme jouer ces rôles emblématiques dans Shakespeare, vous revenez en arrière, vous les revisitez et vous devez vous l’approprier, et voir ce que c’est que le personnage qui se connecte avec vous et votre diagramme personnel Venn. «

Étant donné que la production a été arrêtée pendant le tournage des scènes de Serkis, il dit qu’il est intéressé de voir comment cela peut influer sur sa représentation du personnage, ajoutant: «J’étais littéralement à mi-chemin du tournage de mon rôle lorsque nous avons été arrêtés. Il sera donc intéressant de voir quand cela refera surface comment il en a été affecté. »

Warner Bros.

En relation: Le Batman réalisateur taquine à quoi s’attendre de Batman de Robert Pattinson

Récemment, le réalisateur Matt Reeves a déclaré que le temps d’arrêt du verrouillage lui avait donné l’occasion de reconsidérer le ton du film et d’apporter des modifications.

«Je dirais que les changements ont vraiment à voir avec le ton de cette scène que nous n’avons pas fait et qui se connecte à cette partie du scénario. On dirait qu’il pourrait y avoir une opportunité d’explorer une partie de ce ton inattendu que nous avons trouvé. »

Il a également ajouté qu’il n’avait pas l’intention de réécrire le scénario: « Il m’a fallu deux ans pour travailler sur cette histoire, et c’est un mystère noir très spécifique qui a été vraiment pensé par moi et mes partenaires. » Il semble que l’interprétation de Serkis d’un Alfred plus sombre correspondra parfaitement à sa vision.

Le Batman est actuellement prévu pour une sortie le 21 octobre 2021.

