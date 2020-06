Ansu Fati et Lionel Messi marquent contre Leganes

Le FC Barcelone a célébré sa deuxième victoire après le redémarrage en vue de défendre son titre en Liga espagnole. Avec le gardien Marc-André ter Stegen dans le onze de départ, les Catalans ont gagné 2-0 (1-0) contre CD Leganes.

Le seul «enfant prodige» de 17 ans Ansu Fati (42e) a donné l’avantage à Barcelone avec son cinquième but de la saison. Superstar Lionel Messi (69.) augmenté de pénalité. Auparavant, un but d’Antoine Griezmann (65 ans) avait été retiré à cause d’un hors-jeu après des preuves vidéo.

En conséquence, le Barça a étendu son avance au sommet à au moins cinq points jeudi. Le Chaser Real Madrid avec Toni Kroos rencontre ensuite le FC Valence (22h en direct sur DAZN).

Primera Division: le tableau de la journée 29